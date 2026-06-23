Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) tatile girmek üzereyken yargı sisteminde önemli reformlar barındıran 12. Yargı Paketi, Meclis Başkanlığı’na sunuldu. Kanun teklifinin getirdiği en dikkat çekici düzenleme, ortaklığın giderilmesi (izale-i şuyu) davalarındaki mülk satışlarına yönelik oldu.
Meclis’e sunuldu, her şey değişiyor: Miras sistemi sil baştan yazılıyor
TBMM Başkanlığına sunulan 12. Yargı Paketi ile ortaklığın giderilmesi davalarında miras kalan taşınmazların icra yoluyla ucuza satılması önleniyor. Yeni torba kanun teklifi, yargı süreçlerini hızlandıracak yasal faiz, bilirkişi ve tek hâkimle görülecek davalara ilişkin köklü değişiklikler içeriyor.Kaynak: Haber Merkezi
Yeni yasa paketiyle birlikte, miras kalan konut, arsa ve arazi gibi taşınmazların icra kanalıyla değerinin altında yabancılara satılmasının önüne geçilecek. Bu kapsamda, taşınmazlar için düzenlenecek ilk açık artırmaya dışarıdan katılım sağlanamayacak; ihale kapalı devre yöntemiyle sadece mirasçılar arasında gerçekleştirilecek.
Miras yoluyla geçen taşınmazların alımında aile bireylerine öncelik tanınarak aile varlıklarının korunması amaçlanacak. Yargılama sürelerini kısaltmayı hedefleyen paket, teknik veya özel bir uzmanlık gerektirmeyen, sadece hukuki bilgiyle çözülebilecek konularda bilirkişiye başvuran hâkim ve cumhuriyet savcılarına yönelik disiplin işlemi getiren bir düzenleme barındırıyor.
Bu tür durumlarda hâkim ve savcılara uyarma cezası verilebilecek. Böylece bilirkişilik mekanizmasının yalnızca zorunlu hallerde kullanılması ve davaların daha ekonomik yürütülmesi sağlanacak.
Mahkemelerin üzerindeki iş yükünü azaltmak amacıyla idari yargıdaki yetki sınırları genişletiliyor. Alınan karara göre; konusu 486 bin Türk lirasını aşmayan iptal ve tam yargı davaları ile kamu görevlileri ve öğrencileri ilgilendiren belirli uyuşmazlıklar artık heyet yerine tek hâkim tarafından hızla karara bağlanacak. Yazılı yargılama usulünün geçerli olduğu davalarda ise iki duruşma arasındaki süre üç ayı geçemeyecek.
Yargıtay’ın bozma yetkisine de sınırlandırma getiriliyor. İstinaf kontrolünden geçmiş dosyalarda Yargıtay, bundan sonra sadece görev veya yetki gibi usul gerekçeleriyle bozma kararı veremeyecek. Bu sayede dosyaların mahkemeler arasında yıllarca gidip gelmesi engellenecek.
Paranın enflasyon karşısında değer kaybetmesini engellemek adına sabit yasal faiz uygulamasına son veriliyor. Sözleşmeyle faiz oranının netleştirilmediği durumlarda, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) reeskont oranının yüzde 80'i temel alınarak dinamik bir faiz belirlenecek.
Destekten yoksun kalma ve çalışma gücü kaybı tazminatlarında da faiz işletim sistemi değişiyor. Gelecekte elde edilmesi muhtemel gelirler üzerinden hesaplanan tazminatların faizi, artık olayın yaşandığı tarihten itibaren değil, mahkemenin karar verdiği tarihten itibaren başlatılacak.
Yeni yasal düzenlemeler kapsamında öne çıkan diğer maddeler ise şu şekilde sıralandı:
İşkence, eziyet ve kamu görevlilerinin vazifeleri esnasında işledikleri kötü muamele suçlarında Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması (HAGB) kararı uygulanamayacak.
Kişilerden alınan genetik veriler beraat veya takipsizlik durumunda derhal imha edilecek; diğer durumlarda ise 20 yıl sonra cumhuriyet savcısı gözetiminde yok edilecek. Adli emanete alınan dijital veriler, kararın kesinleşmesini izleyen 15 yılın ardından silinecek. İdare aleyhine hükmedilen para alacaklarında doğrudan doğruya icra takibi yapılamayacak. Hak sahipleri önce ilgili kuruma başvuracak; kurumun bir ay içinde ödeme yapmaması durumunda icra süreci başlatılabilecek.