Meclis’e sunuldu, her şey değişiyor: Miras sistemi sil baştan yazılıyor

Mahkemelerin üzerindeki iş yükünü azaltmak amacıyla idari yargıdaki yetki sınırları genişletiliyor. Alınan karara göre; konusu 486 bin Türk lirasını aşmayan iptal ve tam yargı davaları ile kamu görevlileri ve öğrencileri ilgilendiren belirli uyuşmazlıklar artık heyet yerine tek hâkim tarafından hızla karara bağlanacak. Yazılı yargılama usulünün geçerli olduğu davalarda ise iki duruşma arasındaki süre üç ayı geçemeyecek.