Dijital kamu hizmetleri, yenilenebilir enerji kullanımı, entegre toplu taşıma sistemi ve geniş yeşil alanlarla donatılacak olan şehir Mısır’ın 2030 Vizyonu’nun en iddialı parçalarından biri haline geldi.
Yeni bir şehir kuruluyor: Başkent değişecek
Mısır, Kahire’nin giderek yükselen nüfus ve altyapı baskısını hafifletmek için başkentin yaklaşık 45 kilometre doğusunda tamamen sıfırdan yeni bir idari şehir kuruyor. “Yeni İdari Başkent” olarak isimlendirilen proje, 725 kilometrekarelik dev bir alanda “akıllı şehir” konseptiyle tasarlanıyor.Kaynak: Haber Merkezi
Hükümetin idari birimlerini Kahire dışına taşımayı hedefleyen proje kapsamında, yeni kentte cumhurbaşkanlığı kompleksi, parlamento binası, bakanlıklar, okullar, üniversiteler, konut alanları ve hatta bir opera binası yer alacak.
Uzun vadede milyonlarca insanın bu bölgeye taşınması planlanıyor. Böylece hem Kahire’deki yoğunluk azaltılacak hem de modern, planlı bir idari merkez oluşturulacak.Projenin en dikkat çeken yapılarından biri, Merkezi İş Alanı’nda yükselen 385 metrelik “Iconic Tower” (İkonik Kule). Afrika’nın en yüksek binası olması beklenen bu gökdelen, Çin Devlet İnşaat Mühendisliği Şirketi (CSCEC) tarafından inşa ediliyor.
230 bin metrekareden fazla kullanım alanına sahip kulede ofisler, otel, ticari mekanlar ve seyir terasları bulunacak. Çölün ortasında yeşil bir omurga oluşturma hedefiyle “Yeşil Nehir” adlı yapay yeşil koridor projesi de hayata geçiriliyor.
İlk etapta 10 kilometre olarak planlanan bu koridor, ilerleyen yıllarda 35 kilometreye kadar uzatılacak. Parklar, bahçeler ve yapay göllerden oluşacak alanın, çöl ikliminin olumsuz etkilerini azaltması, hava kalitesini iyileştirmesi ve kent sakinlerinin yaşam kalitesini artırması bekleniyor.
Benha Üniversitesi’nden mimarlık araştırmacısı Noha H. Hefnawy’nin yaptığı çalışma da bu yeşil alanların çöl koşullarında sıcak dalgalarını hafifletme potansiyelini ortaya koyuyor.Ulaşım tarafında ise kapsamlı bir raylı sistem ağı kuruluyor.
Kahire Metrosu ve yüksek hızlı trenlerle entegre edilecek 103 kilometrelik Hafif Raylı Sistem (LRT), 19 istasyonla hizmet verecek. Bunun yanı sıra Doğu Nil Monorayı da devreye alınacak. Kahire Stadyumu’ndan yeni başkentin Adalet Şehri istasyonuna kadar 56 kilometre uzunluğunda, 22 istasyonlu bu hat, kent içi ve şehirler arası ulaşımı önemli ölçüde kolaylaştıracak.
Enerji ihtiyacının önemli bir kısmını karşılamak için ise yeni kentin yakınındaki çöl arazisinde yaklaşık 90 kilometrekarelik alanda güneş enerjisi santralleri kuruluyor. Bu tesislerin, kentin elektrik ihtiyacının yüzde 35’ine kadarını karşılaması hedefleniyor. Tüm bu unsurlarla Mısır, hem idari hem de kentsel açıdan geleceğe yönelik büyük bir dönüşümün sinyallerini veriyor.