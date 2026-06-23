Yeni bir şehir kuruluyor: Başkent değişecek

Kahire Metrosu ve yüksek hızlı trenlerle entegre edilecek 103 kilometrelik Hafif Raylı Sistem (LRT), 19 istasyonla hizmet verecek. Bunun yanı sıra Doğu Nil Monorayı da devreye alınacak. Kahire Stadyumu’ndan yeni başkentin Adalet Şehri istasyonuna kadar 56 kilometre uzunluğunda, 22 istasyonlu bu hat, kent içi ve şehirler arası ulaşımı önemli ölçüde kolaylaştıracak.

Enerji ihtiyacının önemli bir kısmını karşılamak için ise yeni kentin yakınındaki çöl arazisinde yaklaşık 90 kilometrekarelik alanda güneş enerjisi santralleri kuruluyor. Bu tesislerin, kentin elektrik ihtiyacının yüzde 35’ine kadarını karşılaması hedefleniyor. Tüm bu unsurlarla Mısır, hem idari hem de kentsel açıdan geleceğe yönelik büyük bir dönüşümün sinyallerini veriyor.