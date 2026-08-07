Trendyol Süper Lig ekiplerinden Erzurumspor FK, yeni sezon kadro planlaması kapsamında transfer çalışmalarını sürdürüyor.
Mavi-beyazlı ekip, daha önce prensip anlaşmasına vardığı 22 yaşındaki Azerbaycanlı santrfor Nariman Akhundzada ile resmi sözleşme imzaladığını duyurdu.
İMZA ERZURUM'DA ATILDI
Erzurum'a gelen genç futbolcu, kulüp tesislerinde Erzurumspor FK Başkanı Ahmet Dal ile bir araya geldi.
Gerçekleştirilen görüşmenin ardından Akhundzada, kendisini mavi-beyazlı renklere bağlayan resmi sözleşmeye imza attı.
MLS VE KARABAĞ DENEYİMİ
Kariyerinde Azerbaycan temsilcisi Karabağ ile ABD MLS ekiplerinden Columbus Crew formalarını giyen Nariman Akhundzada, geçen sezon Columbus Crew kadrosunda 10 maçta yer aldı. Genç golcü, bu karşılaşmaların 4'üne ilk 11'de başlarken 1 asist üretti.
MİLLİ TAKIM FORMASINI DA GİYİYOR
22 yaşındaki santrfor, Karabağ formasıyla geçirdiği 4 sezonda 126 resmi maçta 35 gol ve 4 asistlik performans ortaya koydu.
Başarılı futbolcu, kulüp kariyerinin yanı sıra Azerbaycan A Milli Futbol Takımı formasını da giyiyor.