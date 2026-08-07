Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: Diğer

Fenerbahçe'nin transfer gündemine bir kez daha dünyaca ünlü golcü Romelu Lukaku geldi.

TRT Spor'un haberine göre, Belçikalı yıldız futbolcu sarı-lacivertli kulübe yeniden önerildi.

TÜRKİYE'YE GELMEYE SICAK BAKIYOR

Haberde, 32 yaşındaki golcünün kariyerini Türkiye'de sürdürme fikrine olumlu yaklaştığı ve Süper Lig'de forma giymeye sıcak baktığı ifade edildi.

Transferle ilgili henüz kulüpler arasında resmi bir görüşme ya da anlaşma bulunmazken, önümüzdeki günlerde sürecin netlik kazanması bekleniyor.

DÜNYA KUPASI PERFORMANSI

33 yaşındaki golcü oyuncu, Belçika ile 2026 FIFA Dünya Kupası'nda 6 maça çıktı. Lukaku, bu maçlarda 3 gol - 1 asistlik katkı sağladı.

Belçika, çeyrek finalde İspanya'ya 2-1 mağlup olarak turnuvaya veda etmişti.