Erzurum'un Kazım Karabekir Paşa Mahallesi'nde bulunan 5 katlı bir binanın birinci katındaki dairede, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Evden yükselen alevleri fark eden çevre sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye hızla sağlık, polis ve itfaiye ekipleri yönlendirildi.

DUMANDAN ETKİLENEN EŞİ KURTARMAYA ÇALIŞTI

Olay yerine 5 dakika içinde ulaşarak müdahalede bulunan itfaiye ekipleri, yangını diğer dairelere sıçramadan kontrol altına almayı başardı. Ancak dumanların kapladığı eve giren ekipler, yatağa bağımlı diyaliz hastası olan 71 yaşındaki Hacer Tikankuş’un cansız bedenine ulaştı.

Yangın esnasında eşini kurtarmak için yoğun çaba sarf eden ve bu sırada dumandan etkilenen 78 yaşındaki Feramuz Tikankuş ile bir apartman komşusu, acil sağlık ekiplerince Erzurum Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Hayatını kaybeden Hacer Tikankuş'un cenazesi ise olay yerindeki incelemelerin tamamlanmasının ardından Erzurum Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

VALİ BARUŞ: "İLK TESPİTLER ELEKTRİKLİ ISITICIYI İŞARET EDİYOR"

Yangının meydana geldiği bölgeye giderek incelemelerde bulunan ve kederli aileye başsağlığı dileyen Erzurum Valisi Aydın Baruş, konuya ilişkin gazetecilere açıklamalarda bulundu. Vali Baruş, şu ifadeleri kullandı:

“Olay sırasında eşiyle yaşayan hanımefendi diyaliz hastası olduğu için içeride kalmış. Eşi yangını kendi imkanlarıyla söndürmeye çalışmış ama başaramayınca 112'ye ihbarda bulunmuşlar. İtfaiyemiz acil olarak müdahaleye başladıktan sonra içeriye girdiğinde maalesef odada Hacer Tikankuş'un vefat ettiğini görmüş. Vatandaşımızı kaybettiğimizden dolayı çok üzgünüz. İçeride elektrikli ısıtıcı var, ilk tespitlere göre yangının ondan çıkmış olabileceği tahmin ediliyor. Cumhuriyet Başsavcılığımızın tahkikatından sonra gerçek neden ortaya çıkacaktır."

Vali Baruş, olay yerindeki incelemelerini tamamladıktan sonra Erzurum Şehir Hastanesi’ne geçerek, tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumları hakkında Başhekim Dr. Öğretim Üyesi Mesud Fakirullahoğlu'ndan bilgi aldı.

Olayla ilgili başlatılan geniş çaplı soruşturma devam ediyor.