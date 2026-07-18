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Kaynak: İHA

İlçe merkezinde aniden başlayan yoğun yağış, kısa sürede sele dönüştü. Sokaklarda biriken yağmur suları nedeniyle bazı bölgelerde ulaşımda zorluk yaşanırken, tıkanan menfezler taşkınlara yol açtı.

Sel suları, kıraathane ve pide salonları başta olmak üzere birçok işletmeye girdi. İlçe esnafı, yaşanan su baskını nedeniyle zarar gördü.

Bölgede yağışın ardından hasar tespit ve temizlik çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Vatandaşlar, "Kalıcı altyapı düzenlemesi yapılmazsa en ufak yağışta İspir yine felç olacak. Yetkililer sesimizi artık duymalı" çağrısında bulundu. İlçede belediye ekiplerinin temizlik çalışmaları ve hasar tespit süreci devam ediyor.