Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: İHA

Ülkenin dağlık bölgesinde bulunan Muong Than köyünü etkileyen sel, çok sayıda evde ve altyapıda hasara neden oldu. Yolların zarar gördüğü, elektrik hatlarında sorunlar yaşandığı ve 238 hektarlık tarım arazisinin su altında kaldığı belirtildi.

Vietnam Meteoroloji Ajansı, kuzey bölgelerinde bugün de kuvvetli yağışların etkili olabileceğini açıkladı. Yetkililer, ani sel ve toprak kayması ihtimaline karşı vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Vietnam’da temmuz-eylül dönemi, yılın en yoğun yağışlarının görüldüğü zaman aralığı olarak biliniyor. Bu dönemde ülkede sık sık şiddetli fırtına ve sel olayları yaşanıyor. Hükümet verilerine göre geçen yıl doğal afetlerde, ağırlıklı olarak seller nedeniyle, 489 kişi yaşamını yitirdi.