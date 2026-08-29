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Kaynak: AA

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (MAPEG), Wali Petrol Limited Şirketi'ne Erzincan il sınırları içerisinde bulunan iki saha için petrol arama ruhsatı verdi.

ERZİNCAN'DA İKİ SAHAYA PETROL ARAMA RUHSATI

MAPEG'in petrol hakkına ilişkin kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Karara göre Wali Petrol Limited Şirketi'ne, Erzincan il sınırları içinde yer alan iki ayrı saha için petrol arama ruhsatı verildi.

RUHSATLARIN SÜRESİ 5 YIL

Petrol arama ruhsatı verilen sahalardan birinin yüz ölçümü 14 bin 862 hektar, diğerinin yüz ölçümü ise 14 bin 861 hektar olarak açıklandı.

Şirket, söz konusu sahalarda 5 yıl süreyle petrol arama faaliyetinde bulunabilecek.