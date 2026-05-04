Erzincan’da öğrencilerin huzur ve güven içerisinde eğitim görmelerini sağlamak amacıyla yürütülen güvenlik uygulamaları hız kesmeden devam ediyor. İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Nisan ayı boyunca okul çevreleri ve servis araçlarına yönelik kapsamlı denetimler gerçekleştirdi.

1-30 Nisan 2026 tarihleri arasında düzenlenen operasyonlarda, güvenlik güçleri adeta kuş uçurtmadı. Denetimlerin bilançosu şu şekilde açıklandı:

Personel Desteği: 86 ekipte görev alan toplam 346 personel sahada aktif görev yaptı.

Okul ve Çevre Kontrolü: Toplam 265 okul çevresi ile 345 umuma açık yer titizlikle denetlendi.

Servis Araçları: Öğrenci taşımacılığı yapan 171 okul servis aracı mercek altına alındı.

GBT Sorgulamaları: Uygulamalar genelinde toplam 3 bin 777 kişinin kimlik sorgulaması gerçekleştirildi.

Erzincan Valiliği tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, eğitim kurumlarının çevresindeki güvenliğin en üst seviyede tutulacağı vurgulandı. Açıklamada, çocukların ve gençlerin güvenli bir ortamda eğitimlerine devam edebilmeleri için okul bölgelerindeki denetimlerin aralıksız sürdürüleceği ifade edildi.