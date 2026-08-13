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Kaynak: İHA

Erzincan'ın zengin flora ve su kaynaklarına sahip yüksek rakımlı yaylalarında arıcılık faaliyetlerini sürdüren üreticiler, sezonun sonuna yaklaşırken bal harmanı için hazırlıklarını hızlandırdı. İlkbahar aylarında kovanlarını bölgedeki verimli alanlara taşıyan yetiştiriciler, günün erken saatlerinden itibaren arı bakımlarını titizlikle yerine getiriyor.

Aylar boyunca doğayla iç içe ve ailelerinden uzakta yaşam mücadelesi veren arıcılar, iklim şartlarına rağmen bal rekoltesini ve kalitesini en üst seviyeye çıkarmayı hedefliyor. Elde edilen doğal balların sonbahar döneminde piyasaya sunulması ve bu sayede hem yerel hem de ulusal ekonomiye katma değer sağlanması planlanıyor.

Sektörde yaklaşık 40 yıllık tecrübeye sahip olan üreticilerden Cemalettin Çetin, yürütülen hummalı çalışmalara dikkat çekerek, bal sağım işlemlerine 20 Ağustos tarihi itibarıyla başlanacağını ve tüm hazırlıkların bu doğrultuda tamamlandığını ifade etti.