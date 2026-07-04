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Kaynak: İHA

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafınca yapılan operasyonlarda, çeşitli suçlardan haklarında toplam 98 yıl 2 ay 1 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 29 hükümlü gözaltına alındı.

Yakalananlar arasında "kasten yaralama" suçundan 14 yıl 10 ay 25 gün, "kasten öldürme" suçundan 6 yıl 10 ay 15 gün, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay ile hırsızlık, yağma, dolandırıcılık, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, zimmet, uyuşturucu, kaçakçılık ve çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezaları bulunan kişiler oldu.

Çalışmalarda ayrıca, ifadeye yönelik aranması bulunan 4 kişi ile adli para cezası nedeniyle aranan 7 kişi de yakalandı.

Toplam 40 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara getirildi.