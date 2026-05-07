Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarına başlarken transfer çalışmaları da hız kazandı. Bordo-mavili kulübün başkanı Ertuğrul Doğan, A Spor canlı yayınında kadro planlaması ve transfer gündemine dair açıklamalarda bulundu.

“HOCAMIZIN MUÇİ KONUSUNDA TUTUMU OLUMLU”

Sezon başında Beşiktaş’tan satın alma opsiyonuyla kiralanan Ernest Muçi’nin geleceği hakkında konuşan Doğan, “Hocamızın tutumu olumlu yönde. Biz bu konu netleştiği anda camiamızı bilgilendireceğiz. Ama hocamızın görüşü olumlu” dedi.

CABRAL VE DREYER AÇIKLAMASI

Sidny Lopes Cabral ve Anders Dreyer ile ilgili çıkan iddialara da değinen Doğan, “Cabral bizim izleme ekibimizin beğendiği bir oyuncu. Daha önce de izleme ekibinin onayı vardı ama oyuncunun Benfica transferi olmuştu. Anders Dreyer gündemimizde olan bir oyuncu değil. Bilgi sahibi değilim” ifadelerini kullandı.

“AUGUSTO’YA TEKLİF VEREN DÖRT KULÜPTEN BİRİ BENFICA”

Felipe Augusto hakkında çıkan transfer haberlerine ilişkin de konuşan Doğan, “Augusto için dört kulüpten teklif var, bir tanesi de Benfica, doğru” açıklamasını yaptı.