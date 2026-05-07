Jose Mourinho’nun çalıştırdığı Portekiz Ligi ekiplerinden Benfica, Trabzonspor’un yıldız oyuncusu Felipe Augusto ile ilgileniyor.

BENFICA’DAN HÜCUM HATTINA TAKVİYE PLANI

Record’un haberine göre, hücum hattını güçlendirmek isteyen Portekiz ekibinin, Brezilyalı futbolcuyu kadrosuna katmak istediği aktarıldı.

BONSERVİS BEKLENTİSİ VE TEKLİF

Trabzonspor’un 22 yaşındaki oyuncu için 15 ila 22 milyon Euro arasında bonservis talep ettiği belirtilirken, Benfica’nın ise 12 milyon Euro artı bonuslardan oluşan bir teklif hazırladığı ifade edildi.

FELIPE AUGUSTO’NUN PERFORMANSI

2025 yılında Cercle Brugge’den 5 milyon Euro karşılığında transfer edilen Felipe Augusto, bordo-mavili forma ile bu sezon 37 maçta 15 gol kaydetti. Oyuncunun Trabzonspor’dan yıllık net 1 milyon Euro kazandığı da belirtildi.