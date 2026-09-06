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Kaynak: Haber Merkezi

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında oynanacak Gençlerbirliği karşılaşması öncesinde hakem yönetimlerini eleştirdi.

Türk futbolunda birçok unsurun değişmesine rağmen hakem hatalarının gündemde kalmaya devam ettiğini belirten Doğan, "Türk futbolunda yıllar geçiyor; takımlar, yönetimler, kadrolar ve yatırımlar değişiyor. VAR geliyor, teknoloji gelişiyor, futbolun her alanında yeni standartlardan söz ediliyor. Ancak bir tek şey değişmiyor: Hakem hataları" dedi.

"HATA SINIRLARININ ÖTESİNE GEÇTİ"

Sezonun ilk haftalarında oynanan karşılaşmalardaki bazı kararların Trabzonspor aleyhine olduğunu savunan Doğan, "Sezonun ilk haftasından itibaren Kasımpaşa, Başakşehir ve Amedspor karşılaşmalarında takımımız aleyhine verilen kritik kararlar artık 'hata' kelimesiyle açıklanabilecek sınırların çok ötesine geçmiştir" ifadelerini kullandı.

VAR'A TEPKİ

VAR uygulamalarını da eleştiren Doğan, "Sahada verilen yanlış kararların VAR tarafından düzeltilmediği, VAR müdahalesi gereken pozisyonlarda sessiz kalındığı, futbolun temel kurallarının dahi farklı maçlarda farklı şekilde yorumlandığı bir düzeni kabul etmemiz mümkün değildir" şeklinde konuştu.

"YALNIZCA ADALET İSTİYORUZ"

Trabzonspor'un önemli hedefleri bulunduğunun altını çizen Doğan, camianın mücadelesinin hakem kararlarıyla gölgelenmesine sessiz kalmayacaklarını belirterek, "Biz yalnızca adalet istiyoruz. Yıllardır!" dedi.

Türk futbolunun Avrupa standartlarında eğitim almış, fiziksel ve mental açıdan yeterli ve baskı altında doğru karar verebilen hakemlere ihtiyacı olduğunu belirten Doğan, VAR'da görev yapan isimlerin de açık hataları düzeltebilecek yetkinlikte olması gerektiğini ifade etti.

GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI ÖNCESİ SERT MESAJ

Ertuğrul Doğan, Gençlerbirliği karşılaşması öncesinde ise şu ifadeleri kullandı:

"Trabzonspor'un kaybedecek zamanı yoktur. Türk futbolunun da tahammülü kalmamıştır. Bugün oynayacağımız Gençlerbirliği karşılaşması öncesinde açıkça ifade ediyorum: Sahada futbolcuların mücadelesinin önüne geçen, maçın sonucuna etki eden, konsantrasyonu ve özgüveni tartışmalı bir hakem yönetimi görmek istemiyoruz. Pozisyonunuzu değiştirin! Emeğin karşısında durmayın!"