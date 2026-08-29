UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında Ferencvaros'a 4-0 mağlup olan Trabzonspor'da teknik direktör Fatih Tekke'nin istifasının kabul edilmemesi sonrası Başkan Ertuğrul Doğan yaşananlarla ilgili ilk kez konuştu.

HT Spor'a konuşan Doğan, Tekke'nin 4-0'lık Ferencvaros mağlubiyetinin ardından açıkladığı istifa kararının bir anlık duygusal tepki olduğunu söyledi.

'BİR ANLIK KARARDI'

Ferencvaros karşılaşmasındaki hakem yönetimine de tepki gösteren Doğan, Tekke'nin istifasına ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Maç sonucunda alınan mağlubiyet... Çok kötü bir hakem yönetimi vardı. Ama bu, bir anlık karardı. Karadeniz insanının yapısı, Trabzon'un farklı yapısı... Biz biraz daha farklı insanlarız. Fatih Tekke'nin üzüntüsünden kaynaklandı. Asla bir art niyeti, kötü niyeti yok; altını çizerek söylüyorum. Böyle bir anlık karar verdi."

'KENDİSİ DE YANLIŞ OLDUĞUNUN FARKINDA'

Fatih Tekke ile görüştüklerini belirten Ertuğrul Doğan, "Doğru olmadı, biz kendisiyle konuştuk. Kendisi de bunun yanlış olduğunun zaten farkında. Bizim şehrimizde böyle şeyler olabiliyor. Bazen ağzımızdan çıkanla kalbimizdeki çok farklı oluyor. Bu, benim de başıma geliyor. Fatih Hoca'nın da başına geldi. Fatih Tekke ile yolumuza devam ediyoruz. Herhangi bir sıkıntı yok" dedi.

'HOCAMIZA FORVET BEĞENDİRMEK ZOR'

Başkan Doğan, Trabzonspor'un devam eden santrfor arayışına ilişkin de dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Fatih Tekke'nin futbolculuk dönemine göndermede bulunan Doğan, "Hocamıza forvet beğendirmek zor. Kendisi Türkiye'nin en büyük golcüsüydü" ifadelerini kullandı.

Transfer çalışmalarının sürdüğünü belirten Doğan, "Üzerinde çalıştığımız isimler var. Genç, ileride Trabzonspor'a para kazandırabilecek transferler için çalışıyoruz" açıklamasını yaptı.

NE OLMUŞTU?

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında Ferencvaros'a deplasmanda 4-0 mağlup olarak organizasyona veda etmişti. Karşılaşmanın ardından Fatih Tekke, "Çok onurlu bir görevden istifa ediyorum. Bugünkü mağlubiyet kabul edilir bir şey değil. Talihsizlikler ve şanssızlıklar hepsi kabul edilir ama ben bunu kabul edemem. Böyle de uyuyamam. Herkes hakkını helal etsin. Biz elimizden geleni yaptık" sözleriyle istifasını duyurmuştu.

Bordo-mavili yönetim daha sonra yaptığı resmi açıklamayla Tekke'nin istifasının kabul edilmediğini ve teknik direktörün görevine devam edeceğini bildirmişti.

Fatih Tekke dün takımın başında ligde oynanacak Amedspor maçının hazırlıklarına başlarken Ertuğrul Doğan da son açıklamasıyla birlikte yaşanan sürece dair devam eden tartışmalara son noktayı koydu.