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Kaynak: Haber Merkezi

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Ferencvaros karşılaşmasının ardından yaşanan süreçle ilgili açıklamada bulundu.

Bordo-mavili kulübün sosyal medya hesabından paylaşılan açıklamada Tekke, maç sonunda yaşanan duygusal yoğunluk içinde kendi inisiyatifiyle bir karar aldığını belirtti.

“SORUMLULUĞUMUN FARKINDAYIM”

Fatih Tekke, Trabzonspor’a ve camiaya karşı taşıdığı sorumluluğun farkında olduğunu ifade etti.

Tekke açıklamasında, “Dün akşam aldığımız mağlubiyetin ardından, maç sonunda yaşadığımız duygusal yoğunluk içerisinde tamamen kendi inisiyatifimle bir karar aldım. Trabzonspor’a ve bu büyük camiaya karşı taşıdığım sorumluluğun farkındayım” ifadelerini kullandı.

BAŞKAN VE YÖNETİME TEŞEKKÜR ETTİ

Başkan Ertuğrul Doğan’a, yönetime, oyuncularına ve teknik ekibine teşekkür eden Tekke, kendisine gösterilen güven ve desteğin önemine dikkat çekti.

Tekke, “Dünden bu yana bana olan güvenini ve desteğini hissettiren Başkanımız Sayın Ertuğrul Doğan’a, Yönetim Kurulumuza, oyuncularıma ve teknik ekibime ayrıca teşekkür ediyorum” dedi.

“ÇOK İYİ BİR TAKIM OLACAĞIZ”

Fatih Tekke, Trabzonspor’un güçlü ve değerli bir oyuncu grubuna sahip olduğunu belirterek takımın daha iyi seviyeye geleceğini söyledi.

Tekke, “Biz, çok güçlü ve çok değerli bir oyuncu grubuna sahibiz. Dün de ifade ettiğim gibi; çok iyi bir takım olacağız. Eksiklerimizi tamamlayacak, her geçen gün daha da güçlenecek ve Trabzonspor’a yakışan mücadeleyi ortaya koyacağız” ifadelerini kullandı.

“BÜYÜK HEDEFLERİMİZ VAR”

Bordo-mavili takımın hem ligde hem Avrupa’da önemli hedefleri olduğunu belirten Tekke, oyuncularına ve takıma inandığını vurguladı.

Tekke, “Önümüzde hem ligde hem de Avrupa’da ulaşmak istediğimiz büyük hedefler var. Bu takımın gücüne, oyuncularımın karakterine ve hep birlikte başarabileceklerimize inanıyorum” dedi.

“ÖNÜMÜZE BAKMA ZAMANI”

Fatih Tekke, yaşanan mağlubiyetin geride bırakılması gerektiğini belirterek camiaya birlik mesajı verdi.

Tekke, “Şimdi dün akşamın üzerine bir çizgi çekip önümüze bakma zamanı. Birlikte mücadele etme, birlikte ayağa kalkma ve hep birlikte yaşayacağımız zaferlere kenetlenme zamanı” açıklamasını yaptı.

“AYNI İNANÇ VE KARARLILIKLA DEVAM EDECEĞİZ”

Açıklamasının sonunda Trabzonspor için mücadeleye devam edeceklerini belirten Fatih Tekke, şu ifadeleri kullandı:

“Trabzonspor için mücadelemize aynı inanç, aynı kararlılık ve aynı sorumluluk duygusuyla devam edeceğiz.”