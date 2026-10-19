Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Trabzonspor, sahasında Beşiktaş'ı 2-0 mağlup etti.

Eski hakem ve futbol yorumcusu Erman Toroğlu, karşılaşmanın ardından Sözcü TV'de yayınlanan "Maç Varsa Erman Hoca Var" programında derbiyi değerlendirdi.

Trabzonspor Teknik Direktörü Thomas Reis'in performansını ve Mohamed Salah transferini öven Toroğlu, Beşiktaş'ın oyununu da yorumladı.

Deneyimli yorumcu, hakem Cihan Aydın'ın kararlarına ilişkin değerlendirmelerde bulunurken Agbadou'nun penaltı beklenen pozisyonuna ve bir başka pozisyondaki avantaj kararına dikkat çekti.

'SALAH'I ALARAK ÇOK İYİ İŞ YAPTILAR'

Trabzonspor yönetiminin teknik direktör tercihini değerlendiren Erman Toroğlu, ''Bizim yerli teknik adamlar yabancıları beğenmiyorlar. Sallıyorlar. Adam geldi bir şeyler yapmaya çalışıyor Thomas Reis. Bence doğru bir karar verdiler. Giden arkadaş da iyiydi hoştu da, başarılı olamadı ki gitti. Onu düşünmek lazım. Emeği vardır muhakkak. Ben Trabzonspor başkanı ve yönetimi tebrik ederim. İyi iş yaptılar. Bir defa Salah’ı alarak çok iyi iş yaptılar.'' dedi.

'TRABZONSPOR, SALAH VE ARKADAŞLARI ŞEKLİNDE OYNUYOR'

Mohamed Salah'ın Trabzonspor'daki etkisine dikkat çeken Toroğlu, ''Şu anda Trabzon, Salah ve arkadaşları şeklinde oynuyorlar. Bu da doğal. Herkes Salah’ı kabul ediyor sahada. Onun büyüklüğünü topçuluğunu. Beşiktaş deplasmanda mağlup oluyor evet, kötü mü oynuyor hayır. Bir takım 2-0 galip gelince işte Beşiktaş kötü. Trabzonspor çok iyi, hayır. Niye? Kardeşim Onana’yı maçın oyuncusu seçiyor herkes. Nasıl oluyor? Aydan gelen topları mı kurtardı. Maçın oyuncusu seçiyorsun, Salah varken. Seçilebilir diyorsun.'' ifadelerini kullandı.

'BEŞİKTAŞ BİR EŞİĞİ GEÇEMİYOR'

Beşiktaş'ın Trabzonspor karşısında kötü bir performans sergilemediğini savunan Toroğlu, ''Beşiktaş kötü değil. Beşiktaş bir eşik var, o eşiği geçemiyor. O eşiği geçecek adam da teknik adam. O da biliyor ne olduğunu. Bence o eşiği geçecektir. Mesela kendi aldığı bir santrfor var. Tamam iyi oyuncu, kötü oyuncu değil. Ama sahada konuştuğu kadar koşmuyor ve etkili değil. Pozisyon da geliyor. O zaman onun rakibini de oynat. Rakibini kenarda fazla bekletme. Teknik adam bu göğsündeki kalbi atacak, beyniyle hareket edecek. Duygusal olmayacak. Sen Koreli oyuncuyu al, bugün fazla beklettin gereği yokken. Almadı, sonunda da bu oldu.'' diye konuştu.

'ORKUN'UN OLMAMASI ÇOK FARK EDİYOR'

Beşiktaş'ta Orkun Kökçü'nün eksikliğine de dikkat çeken Erman Toroğlu şunları söyledi:

''Beşiktaş oyunu güzelleştirmek isteyen bir takım. Katı defans yaparak oynayan bir takım değil. Futbol oynamak isteyen bir takım. Tabii eksik oyuncuları var. En başta Orkun’un olmaması çok fark ediyor. Trabzon’daki kaliteli oyuncu adedi Beşiktaş’tan fazla.''

AGBADOU'NUN POZİSYONU PENALTI MI?

Karşılaşmanın ilk yarısında Trabzonspor'un Agbadou'nun müdahalesi sonrası penaltı beklediği pozisyonu değerlendiren Erman Toroğlu, hakem Cihan Aydın'ın devam kararını doğru buldu.

Ancak başka bir pozisyonda Trabzonspor'un avantajının kesilmesini eleştiren Toroğlu, hakemin sarı kart göstermek için oyunu durdurmasına tepki gösterdi:

''Öyle penaltı olmaz. Hakemi bir yerde eleştiriyorum. Faul oldu. Çok enteresan faulü Beşiktaş yaptı. Trabzonsporlu oyuncu topu koydu, 2’ye 1 gidiyorlar. Oyunu durdurdu sarı kart. Bırak sarı kartın acelesi yok ya! Adam gol atacak böyle bir pozisyonu nerede yakalayacağım ben. Sen faulü yapan adamın ekmeğine yağ sürüyorsun. Hakemlik bu değil. Faulü yapana avantaj sağlıyorsun.''