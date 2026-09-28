Eski hakem ve futbol yorumcusu Erman Toroğlu, geçmişte gerçekleştirdiği Yunanistan ziyaretlerini anlatırken kullandığı ifadelerle gündeme geldi.

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Yunanistan'ın yıllar içerisinde büyük bir değişim geçirdiğini savunan Toroğlu, geçmişteki gözlemleri ile bugün gördüğü tabloyu karşılaştırırken Yunan kadınlarının fiziksel görünümüne ilişkin ifadeler kullandı.

Erman Toroğlu Yunan kadınları hedef aldı: Skandal ifadeler kullandı - Resim : 2

'REZALET ÇİRKİNLERDİ'

Erman Toroğlu'nun Yunan kadınları hakkında tepki çeken sözleri şu şekilde:

"Benim zamanımın Yunan kadınları bıyıklıydı, sakallıydı. Bacaklarında kıllar solucan gibiydi. Rezalet çirkinlerdi. Bugün garson kızları bile görüyorsun, fıstık gibiler. Avrupa Birliği değiştirdi bunları."