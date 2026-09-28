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Kaynak: Haber Merkezi

Eski hakem ve futbol yorumcusu Erman Toroğlu, geçmişte gerçekleştirdiği Yunanistan ziyaretlerini anlatırken kullandığı ifadelerle gündeme geldi.

Yunanistan'ın yıllar içerisinde büyük bir değişim geçirdiğini savunan Toroğlu, geçmişteki gözlemleri ile bugün gördüğü tabloyu karşılaştırırken Yunan kadınlarının fiziksel görünümüne ilişkin ifadeler kullandı.

'REZALET ÇİRKİNLERDİ'

Erman Toroğlu'nun Yunan kadınları hakkında tepki çeken sözleri şu şekilde:

"Benim zamanımın Yunan kadınları bıyıklıydı, sakallıydı. Bacaklarında kıllar solucan gibiydi. Rezalet çirkinlerdi. Bugün garson kızları bile görüyorsun, fıstık gibiler. Avrupa Birliği değiştirdi bunları."