Türkiye'nin önde gelen gayrimenkul yatırım şirketlerinden Rönesans Gayrimenkul, İstanbul Anadolu Yakası'nın en yoğun alışveriş merkezlerinden biri olan İstanbul Optimum Premium Outlet AVM'nin dolaylı tek mülkiyetini elde etmek üzere dev bir hamle yaptı.
İstanbul'daki ünlü AVM'nin tamamı satıldı: Yeni sahibi belli oldu
İstanbul Optimum Premium Outlet AVM'yi işleten Feriköy Gayrimenkul’ün kalan yüzde 50 payını satın almak üzere sözleşme imzaladı. Rekabet Kurulu onayının ardından AVM'nin tek sahibi Rönesans olacak.Dilek Taşdemir
Şirket Yönetim Kurulu'nun 3 Haziran 2026 tarihinde aldığı karar doğrultusunda, halihazırda yüzde 50 ortaklığının bulunduğu Feriköy Gayrimenkul Yatırım İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin kalan yüzde 50'lik payını satın almak üzere resmi sözleşme imzalandı.
HİSSELER EURO CRESCENT'TAN DEVRALINIYOR
Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamaya göre, söz konusu hisseler Euro Crescent Private Limited şirketinden devralınacak.
Pay devir sözleşmesi imzalanmış olmakla birlikte, hisselerin resmi devri henüz gerçekleşmedi.
REKABET KURULU ONAYI BEKLENİYOR
Sürecin tamamlanarak Rönesans Gayrimenkul'ün ortaklık payının yüzde 100'e ulaşması, Rekabet Kurulu’nun vereceği izne bağlı bulunuyor. Kurul onayının ardından, daha önce ortak yönetim altında bulunan Optimum AVM tamamen Rönesans Gayrimenkul bünyesine geçecek.
PORTFÖY VE GELİR BÜYÜMESİ HEDEFLENİYOR
Şirket tarafından yapılan resmi açıklamada, bu satın alma hamlesinin stratejik ve finansal önemine dikkat çekildi. Rönesans Gayrimenkul yetkilileri stratejik hedeflerini şu sözlerle özetledi:
GELİR ARTIŞI
"Alışveriş merkezinin tamamının Şirketimize ait olacak olması portföyümüzün ve gelirimizin büyümesi açısından büyük önem taşımaktadır."
Rekabet Kurulu'na yapılacak izin başvurusunun ardından Optimum Premium Outlet AVM'nin satışıyla ilgili sürecin sonucu hakkında kamuoyuna ayrıca bilgilendirme yapılacağı bildirildi.