Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem İstanbul'daki ünlü AVM'nin tamamı satıldı: Yeni sahibi belli oldu

İstanbul'daki ünlü AVM'nin tamamı satıldı: Yeni sahibi belli oldu

İstanbul Optimum Premium Outlet AVM'yi işleten Feriköy Gayrimenkul’ün kalan yüzde 50 payını satın almak üzere sözleşme imzaladı. Rekabet Kurulu onayının ardından AVM'nin tek sahibi Rönesans olacak.

Dilek Taşdemir Dilek Taşdemir
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İstanbul'daki ünlü AVM'nin tamamı satıldı: Yeni sahibi belli oldu - Resim: 1

Türkiye'nin önde gelen gayrimenkul yatırım şirketlerinden Rönesans Gayrimenkul, İstanbul Anadolu Yakası'nın en yoğun alışveriş merkezlerinden biri olan İstanbul Optimum Premium Outlet AVM'nin dolaylı tek mülkiyetini elde etmek üzere dev bir hamle yaptı.

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İstanbul'daki ünlü AVM'nin tamamı satıldı: Yeni sahibi belli oldu - Resim: 2

Şirket Yönetim Kurulu'nun 3 Haziran 2026 tarihinde aldığı karar doğrultusunda, halihazırda yüzde 50 ortaklığının bulunduğu Feriköy Gayrimenkul Yatırım İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin kalan yüzde 50'lik payını satın almak üzere resmi sözleşme imzalandı.

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İstanbul'daki ünlü AVM'nin tamamı satıldı: Yeni sahibi belli oldu - Resim: 3

HİSSELER EURO CRESCENT'TAN DEVRALINIYOR

Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamaya göre, söz konusu hisseler Euro Crescent Private Limited şirketinden devralınacak.

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İstanbul'daki ünlü AVM'nin tamamı satıldı: Yeni sahibi belli oldu - Resim: 4

Pay devir sözleşmesi imzalanmış olmakla birlikte, hisselerin resmi devri henüz gerçekleşmedi.

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İstanbul'daki ünlü AVM'nin tamamı satıldı: Yeni sahibi belli oldu - Resim: 5

REKABET KURULU ONAYI BEKLENİYOR

Sürecin tamamlanarak Rönesans Gayrimenkul'ün ortaklık payının yüzde 100'e ulaşması, Rekabet Kurulu’nun vereceği izne bağlı bulunuyor. Kurul onayının ardından, daha önce ortak yönetim altında bulunan Optimum AVM tamamen Rönesans Gayrimenkul bünyesine geçecek.

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İstanbul'daki ünlü AVM'nin tamamı satıldı: Yeni sahibi belli oldu - Resim: 6

PORTFÖY VE GELİR BÜYÜMESİ HEDEFLENİYOR

Şirket tarafından yapılan resmi açıklamada, bu satın alma hamlesinin stratejik ve finansal önemine dikkat çekildi. Rönesans Gayrimenkul yetkilileri stratejik hedeflerini şu sözlerle özetledi:

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İstanbul'daki ünlü AVM'nin tamamı satıldı: Yeni sahibi belli oldu - Resim: 7

GELİR ARTIŞI

"Alışveriş merkezinin tamamının Şirketimize ait olacak olması portföyümüzün ve gelirimizin büyümesi açısından büyük önem taşımaktadır."

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İstanbul'daki ünlü AVM'nin tamamı satıldı: Yeni sahibi belli oldu - Resim: 8

Rekabet Kurulu'na yapılacak izin başvurusunun ardından Optimum Premium Outlet AVM'nin satışıyla ilgili sürecin sonucu hakkında kamuoyuna ayrıca bilgilendirme yapılacağı bildirildi.

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Kaynak: Haber Merkezi
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