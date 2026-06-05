İstanbul'daki ünlü AVM'nin tamamı satıldı: Yeni sahibi belli oldu

Türkiye'nin önde gelen gayrimenkul yatırım şirketlerinden Rönesans Gayrimenkul, İstanbul Anadolu Yakası'nın en yoğun alışveriş merkezlerinden biri olan İstanbul Optimum Premium Outlet AVM'nin dolaylı tek mülkiyetini elde etmek üzere dev bir hamle yaptı.