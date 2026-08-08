Gaziosmanpaşa Belediyesi Sanat Akademisi, Türk rock müziğinin kurucularından ve en önemli temsilcilerinden biri olan usta sanatçı Erkin Koray’ın aramızdan ayrılışının üçüncü yıl dönümü dolayısıyla anlamlı bir anma programına imza attı. Kültür ve sanat etkinlikleri bünyesinde hayata geçirilen bu özel organizasyonda, müzik tarihimize altın harflerle kazınan efsane şarkılar yeniden seslendirildi.

Gaziosmanpaşa sınırları içerisinde yer alan tarihi ve samimi atmosferiyle bilinen Paşa Kahvesi Taşlıtarla ev sahipliğinde gerçekleşen anma konserine ilçe sakinleri son derece yoğun bir ilgi gösterdi. Her yaştan dinleyicinin bir araya geldiği etkinlikte, Erkin Koray’ın dillerden düşmeyen unutulmaz eserleri Tablo Grubu tarafından canlı olarak icra edildi. Salonda zaman zaman duygusal anlar yaşanırken, dinleyiciler tüm şarkılara coşkuyla eşlik etti.

Anma programına katılan ilçe sakinleri, duygu ve düşüncelerini dile getirirken bu tür kültürel buluşmaların önemine vurgu yaptılar. Gaziosmanpaşa’da ikamet ettiğini belirten bir mahalle sakini, etkinliğe ilk kez katıldığını söyleyerek annesiyle birlikte koyu bir Erkin Koray hayranı olduklarını ifade etti. Evlerinde usta sanatçıya ait kasetler ve plaklar bulunduğunu aktaran müziksever, Erkin Koray gibi büyük bir üstadın anma programının kendi ilçesinde düzenlenmesinin kendisi için çok büyük bir şans ve mutluluk olduğunu dile getirdi.

Konsere katılan bir başka ilçe sakini ise genç kızlık yıllarından itibaren Erkin Koray dinlediğini ve kasetlerini büyük bir özenle sakladığını belirtti. Açık havanın, güzel ortamın ve ailece katılım sağlanabilen nezih atmosferin altını çizen dinleyici, bu tür anma programlarının ve sanatsal etkinliklerin her yerde yaygınlaşmasını temenni etti. Gaziosmanpaşa Belediyesi’ne şükranlarını sunan vatandaşlar, organizasyondan duydukları memnuniyeti belirterek emeği geçen herkese teşekkürlerini ilettiler.

ANADOLU ROCK MÜZİK TÜRÜNÜN ÖNCÜSÜ ERKİN KORAY

Müzik dünyasında Baba lakabıyla da tanınan Erkin Koray, 24 Haziran 1941 tarihinde İstanbul’da dünyaya geldi ve 7 Ağustos 2023 tarihinde Kanada’nın Toronto kentinde 82 yaşında yaşamını yitirdi. Anadolu rock, psychedelic rock ve hard rock türlerinde özgün ve çığır açan eserler üreten sanatçı, aynı zamanda çok sayıda geleneksel türküyü de modern melodilerle yeniden düzenledi. Yapmış olduğu yenilikçi çalışmalar, doğu ve batı müzik unsurlarını başarıyla harmanlaması sayesinde kendisinden sonra gelen onlarca müzisyene ilham kaynağı oldu.

TÜRK HALK VE SANAT MÜZİĞİNİ ROCK İLE BULUŞTURAN DEHA

Erkin Koray, Cemalim ve Köprüden Geçti Gelin gibi unutulmaz çalışmaları ile Türk halk müziği eserlerine yepyeni bir soluk getirdi. Nihansın Dideden ve Kıskanırım gibi parçalarla ise Türk sanat müziğinin klasikleşmiş yapıtlarını rock altyapısıyla yorumlayarak Türk müzik tarihinin en nadide eserlerini ortaya koydu. Arabesk rock tarzının en popüler örnekleri olan Şaşkın, orijinal adıyla Ala Ain Moulayiteen ve bilinen türüyle Dabke ritimleri, Estarabim, Çöpçüler ve Fesuphanallah gibi geniş kitlelerce ezbere bilinen efsanevi şarkılara imza attı.

PSYCHEDELİC ROCK VE TÜRK METAL MÜZİĞİNİN DOĞUŞU

Sanatçı sadece popüler ve arabesk rock formlarıyla sınırlı kalmayıp, Mesafeler ve Yağmur gibi eserleriyle psychedelic rock alanında dünya standartlarında işler üretti. Bunun yanı sıra Krallar, Akrebin Gözleri ve Öfke gibi sert altyapılı şarkılarıyla Türk sert rock ve metal müziğinin ilk örneklerini sundu.

ELEKTRO BAĞLAMANIN MUCİDİ VE MÜZİKAL MİRASI

Erkin Koray, 1960’lı yılların sonuna doğru Türk halk müziğinin temel çalgısı olan bağlamanın sesini büyük konser mekanlarında ve kalabalık salonlarda daha gür duyurabilmek, aynı zamanda rock müziği düzenlemelerinde kullanabilmek amacıyla usta sanatçı Orhan Gencebay ile birlikte çalışarak elektro bağlamayı geliştirdi. Bu buluş, Türk müzik teknolojisi ve düzenleme anlayışında devrim niteliğinde bir adım oldu.

Küçük yaşlarda müzikle tanışan Erkin Koray, piyano eğitmeni olan ve Şerif Yüzbaşıoğlu, Ayhan Yünkuş ile Önder Bali gibi önemli müzisyenlerin de hocalığını yapan annesi Vecihe Koray’dan ilk piyano derslerini aldı. İlerleyen yıllarda gitara yönelen sanatçı, İstanbul Alman Lisesi’nde eğitim gördüğü 1950’li yılların ikinci yarısında arkadaşlarıyla birlikte Erkin Koray ve Ritimcileri adını verdikleri amatör topluluğu kurdu. Bu grupla dönemin popüler parçalarını çalmaya başlayan Koray, lise eğitiminin ardından 1960’lı yılların başlarına kadar müzik çalışmalarını yarı amatör ve yarı profesyonel olarak sürdürdü.

1960’ların ortalarından itibaren Almanya ve İngiltere gibi Avrupa ülkelerinde bulunan Koray, buradaki müzik akımlarını yakından takip etti ve Türkiye’ye döndüğünde Yeraltı Dörtlüsü gibi efsanevi grupları kurarak Anadolu rock akımını meşale gibi taşıdı. Uzun yıllar süren aktif müzik yaşamının ardından yaşamının son dönemini Kanada’da geçiren usta sanatçı, 7 Ağustos 2023 tarihinde akciğer rahatsızlıkları ve yaşlılığa bağlı sağlık sorunları nedeniyle kaldırıldığı hastanede vefat etti. Cenazesi sevenlerinin dualarıyla Kanada’da toprağa verildi.