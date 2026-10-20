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Kaynak: İHA

Olay, Bartın'ın Kozcağız beldesinde oldu. Ustaoğlu köyü Yeni Mahalle'deki köprü üstünde 35 yaşındaki erkek kuaförü Murat Barışık'ın cansız bedenine rastlandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine motosikletinin hemen yanında cesedi bulunan Barışık'ın kesin ölüm nedeni henüz aydınlatılamadı.

ÖLÜM SEBEBİ BELLİ DEĞİL

Olay yerinde Jandarma Olay Yeri İnceleme ekipleri tarafından çalışma yapılırken, Barışık'ın geçirdiği trafik kazası sonucu mu yoksa kalp krizinden mi öldüğü araştırılıyor.

Murat Barışık'ın cenazesi otopsi ve defin işlemleri için Bartın Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kesin ölüm nedenin yapılacak otopsinin ardından belirlenmesi bekleniyor.