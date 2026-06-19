Kaynak: Haber Merkezi

Erhan Karaal, 17 Haziran akşamı 22:00 sıralarında kızıyla beraberken kimliği belirsiz kişilerce evinin önünden bir araca bindirilerek kaçırıldı.

Dünden bu yana çalışmalarını sürdüren İstanbul polisi, İBB yöneticisinin Tuzla’da olduğu tespit etti. Polisler bu sabah Karaal’ı bir inşaatta buldu. Sağlık durumu iyi olan Karaal’ın kaçılmasıyla ilgili bugün (19 Haziran) sekiz kişi gözaltına alındı.

ERHAN KARAAL’I ALIKOYAN ŞAHSIN KİMLİĞİ BELLİ OLDU

Erhan Karaal’ı bir prefabrik yapıda elleri kolları bağlı olarak tutan ve üzerindeki silahla yakalanıp Karaal’a yemek getirdiğini söyleyen saldırganın, 27 yaşındaki İsmail Aykurt olduğu öğrenildi.

İsmail Aykurt’un yağma, kasten yaralama ve silah buludurma suçu başta olmak üzere 22 suç kaydı bulunduğu tespit edildi.

ERHAN KARAAL'IN EŞİNDEN AÇIKLAMA

Kaçıtılan İBB Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal'ın eşi sağlık durumuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Ayşe Toprak Karaal "Erhan çok ağır bir darp almış. Yoğun bakımda şu anda. İlk önce Tuzla Devlet Hastanesi'ne gittik. Orada doktorlarımız öncelikli müdahaleyi yaptı. Sonrasında Lütfü Kırdar'da yoğun bakım ünitesine almayı uygun gördüler. Şu anda yoğun bakımda. Konuştuğumuzda çok şaşkın olduğunu neden bunu yaşadığına anlam veremediğini, kendisiyle ilgili giçbir sorun olmadığını, yetkili mercilerin bunu araştırıp sonuçlandıracağını bir şekilde bize ayrıntılarıyla bize döneceklerini söyledi " dedi.