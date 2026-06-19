Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem Dünyanın en iyi dondurulmuş tatlıları açıklandı: Türkiye ilk 3’te

Dünyanın en iyi dondurulmuş tatlıları açıklandı: Türkiye ilk 3’te

TasteAtlas’ın 2026 “Dünyanın En İyi Dondurulmuş Tatlıları” listesi gastronomi dünyasında büyük yankı uyandırdı. Zirvede İngiltere ve İtalya tatlıları yer alırken, Türkiye’den Kahramanmaraş dondurmasının sırası ise dikkat çekti. İşte o liste…

Mina Kaymakçı Mina Kaymakçı
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Dünyanın en iyi dondurulmuş tatlıları açıklandı: Türkiye ilk 3’te - Resim: 1

Hırvat gazeteci Matija Babić tarafından 2015 yılında kurulan TasteAtlas, gastronomi uzmanlarının değerlendirmelerine dayanan listeleriyle dünya mutfaklarına ışık tutmaya devam ediyor. Platformun 2026 yılına ilişkin “dünyanın en iyi dondurulmuş tatlıları” sıralaması, uluslararası gastronomi çevrelerinde geniş yankı uyandırdı.

Dondurulmuş tatlılar kategorisi; dondurma, gelato, granita, tıraşlanmış buz tatlıları, dondurulmuş muhallebi ve dondurulmuş puding gibi çok geniş bir yelpazeyi kapsıyor. Bu tatlılar, kremsi ve yoğun dokulardan hafif ve buzlu yapıya kadar değişen özellikleriyle farklı kültürlerin mutfak mirasını yansıtıyor.

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Dünyanın en iyi dondurulmuş tatlıları açıklandı: Türkiye ilk 3’te - Resim: 2

TasteAtlas tarafından açıklanan listeler dünya gastronomi gündemini belirlemeye devam ediyor. Dünyaca ünlü gastronomi platformu TasteAtlas, 2026 "Dünyanın en iyi dondurulmuş 50 tatlısı" listesini açıkladı. 2026 TasteAtlas tarafından hazırlanan sıralama, dünya genelinde tatlı kültürlerinin çeşitliliğini bir kez daha gözler önüne serdi. 2026 yılı “dünyanın en iyi dondurulmuş tatlıları” sıralamasında Kahramanmaraş dondurması ilk üçe girerek büyük başarı elde etti. İşte dünyanın en iyi dondurulmuş tatlıları...

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Dünyanın en iyi dondurulmuş tatlıları açıklandı: Türkiye ilk 3’te - Resim: 3

1. Clotted Cream Ice Cream - Birleşik Krallık (İngiltere)

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Dünyanın en iyi dondurulmuş tatlıları açıklandı: Türkiye ilk 3’te - Resim: 4

2. Gelato al Pistacchio - İtalya

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Dünyanın en iyi dondurulmuş tatlıları açıklandı: Türkiye ilk 3’te - Resim: 5

3. Dondurma - Türkiye

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Dünyanın en iyi dondurulmuş tatlıları açıklandı: Türkiye ilk 3’te - Resim: 6

4. Frozen Custard - Amerika Birleşik Devletleri

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Dünyanın en iyi dondurulmuş tatlıları açıklandı: Türkiye ilk 3’te - Resim: 7

5. Cremolada - Peru

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Dünyanın en iyi dondurulmuş tatlıları açıklandı: Türkiye ilk 3’te - Resim: 8

6. Gelato alla Nocciola - İtalya

7. Kulfi - Hindistan

8. Gianduia Gelato - İtalya

9. Tartufo di Pizzo - İtalya

10. Queso Helado - Peru

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Dünyanın en iyi dondurulmuş tatlıları açıklandı: Türkiye ilk 3’te - Resim: 9

11. Granita di Mandorla - İtalya

12. Brownie Sundae - Amerika Birleşik Devletleri

13. Gelato al Cioccolato Fondente - İtalya

14. Gelato al Fior di Latte - İtalya

15. Bacio Gelato - İtalya

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Dünyanın en iyi dondurulmuş tatlıları açıklandı: Türkiye ilk 3’te - Resim: 10

16. Affogato - İtalya

17. Gelato Cioccolato - İtalya

18. Stracciatella - İtalya

19. Gelato allo Zabaione - İtalya

20. Sorbetes - Filipinler

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Dünyanın en iyi dondurulmuş tatlıları açıklandı: Türkiye ilk 3’te - Resim: 11

21. Faloodeh - İran

22. Gelato al Limone - İtalya

23. Havij Bastani - İran

24. Gelato alla Crema - İtalya

25. Granita al Limone - İtalya

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Dünyanın en iyi dondurulmuş tatlıları açıklandı: Türkiye ilk 3’te - Resim: 12

26. Granita (collectively) - İtalya

27. Semifreddo - İtalya

28. Patbingsu - Güney Kore

29. Matcha Parfait - Japonya

30. Gelato alla Vaniglia - İtalya

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Dünyanın en iyi dondurulmuş tatlıları açıklandı: Türkiye ilk 3’te - Resim: 13

31. Limber - Porto Riko

32. Bastani Sonnati - İran

33. Kulfi Falooda - Hindistan

34. Milkshake - Amerika Birleşik Devletleri

35. Cookies 'n Cream Ice Cream - Amerika Birleşik Devletleri

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Dünyanın en iyi dondurulmuş tatlıları açıklandı: Türkiye ilk 3’te - Resim: 14

36. Tartufo (collectively) - İtalya

37. La Dame Blanche - Belçika

38. Kakigōri - Japonya

39. Créponné - Cezayir

40. Halo-Halo - Filipinler

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Dünyanın en iyi dondurulmuş tatlıları açıklandı: Türkiye ilk 3’te - Resim: 15

41. Fried Ice Cream - Amerika Birleşik Devletleri

42. Frozen Lemonade - Amerika Birleşik Devletleri

43. Hokey Pokey Ice Cream - Yeni Zelanda

44. Knickerbocker Glory - Birleşik Krallık (İngiltere)

45. Frozen Yogurt - Amerika Birleşik Devletleri

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Dünyanın en iyi dondurulmuş tatlıları açıklandı: Türkiye ilk 3’te - Resim: 16

46. Gelato di Caffè - İtalya

47. Gelato alle Mandorle - İtalya

48. Ice Cream Sandwich - Amerika Birleşik Devletleri

49. Parfait (collectively) - Fransa

50. Mango Shaved Ice - Tayvan

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Dünyanın en iyi dondurulmuş tatlıları açıklandı: Türkiye ilk 3’te - Resim: 17
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