Dünyanın en iyi dondurulmuş tatlıları açıklandı: Türkiye ilk 3’te

Hırvat gazeteci Matija Babić tarafından 2015 yılında kurulan TasteAtlas, gastronomi uzmanlarının değerlendirmelerine dayanan listeleriyle dünya mutfaklarına ışık tutmaya devam ediyor. Platformun 2026 yılına ilişkin “dünyanın en iyi dondurulmuş tatlıları” sıralaması, uluslararası gastronomi çevrelerinde geniş yankı uyandırdı.

Dondurulmuş tatlılar kategorisi; dondurma, gelato, granita, tıraşlanmış buz tatlıları, dondurulmuş muhallebi ve dondurulmuş puding gibi çok geniş bir yelpazeyi kapsıyor. Bu tatlılar, kremsi ve yoğun dokulardan hafif ve buzlu yapıya kadar değişen özellikleriyle farklı kültürlerin mutfak mirasını yansıtıyor.