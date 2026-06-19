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Kaynak: DHA / İHA

Kimliği belirsiz kişilerce önceki gün kaçırılan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Vekili Erhan Karaal, polis ekiplerin çalışması sonucunda bulundu.

Sağlık durumu iyi olan Karaal'ın Tuzla'da bulunduğu belirtildi.

2’sinin dün, 5’inin de gece saatlerinde olmak üzere toplam 7 şüphelinin yakalanarak gözaltına alındığı açıklandı.

NE OLMUŞTU?

İBB'ye yönelik soruşturmada adı yer alan İBB Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karal, İstanbul Maltepe'deki evinin önünden kaçırıldı.

Erhan Karaal dün akşam saat 21.00 sıralarında evinden çıktı ve arabasının yanına gitti.

Ailesi ile bir ziyarete gidecek olan Karaal aracın başında ailesini bekliyordu. Bu sırada yanında duran araçtan inen 3 kişi Erhan Karaal’ı kafasına vurarak darp etti ve geldikleri araca bindirerek kaçırdılar.

Erhan Karaal’ın çocuğu ve bir komşusu kaçırıldığı anları gördü. Eşi karakola giderek başvurdu.

Erhan Karaal’ın aynı sokakta bulunan bir araçla aynı model, renk olan plakası kopyalanmış bir araçla kaçırıldığı belirlenmişti.

İBB DAVASINDA ADI GEÇİYORDU

Karaal'ın ismi İBB iddianamesinde de Kültür AŞ Mali İşler Müdürü olarak geçiyordu. İhaleler kapsamında kamu zararına sebep olduğu iddia edilen isimler arasında yer alıyordu.

İhaleler ve eylemler farklı olsa da Karaal'a her birinde "Kamu Kurum ve Kuruluşları Zararına Dolandırıcılık suçu" yöneltiliyordu.