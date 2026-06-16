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Deneyimli çalıştırıcı Ergin Ataman, ABD menşeili sosyal ağ Instagram üzerindeki resmi profilinden gerçekleştirdiği açıklamada, "Yunanistan'da geçirdiğim üç yıl boyunca, sadece Panathinaikos taraftarlarına değil, aynı zamanda ülkenin dört bir yanındaki dost canlısı ve kardeş Yunan halkına da bana gösterdikleri sevgi ve destek için içtenlikle teşekkür etmek istiyorum. Kelimelerle ifade edilemeyecek sayısız harika anı ve duyguyla ayrılıyorum. Elde ettiğimiz başarılar ve kupalardan daha büyük gururum, Türk ve Yunan halkları arasındaki dostluğa katkıda bulunma fırsatı olmuştur. Hepinize teşekkürler ve hoşça kalın." ifadelerini kullandı.

Atina ekibinin yönetimini 2023 senesinde üstlenen Ergin Ataman, görev yaptığı üç sezonluk süreçte birer defa THY Avrupa Ligi ile Yunanistan Süper Ligi şampiyonluğu yaşarken, iki kez de Yunanistan Kupası'nı müzesine götürmeyi başardı.