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Beklentilerin altında bir sezon geçiren ve EuroLeague'in ardından Yunanistan'da da şampiyonluk hedefine ulaşamayan Panathinaikos AKTOR'da başantrenör Ergin Ataman ile yolların ayrıldığı açıklandı.

PANATHINAIKOS 'TEŞEKKÜR' PAYLAŞIMIYLA AYRILIĞI DUYURDU

Kulübün resmi sosyal medya hesabından paylaşılan videoda Ergin Ataman'a teşekkür edildi.

ATAMAN: 'BİRLİKTE GEÇİRDİĞİMİZ 3 YIL İÇİN ÇOK TEŞEKKÜR EDERİM'

Ergin Ataman ayrılığıyla ilgili mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Atina'da, bu harika ülkede gerçekten muhteşem zaman geçirdim ve Panathinaikos ve Giannakopoulos ailesiyle çalışmış olmaktan gerçekten gurur duyuyorum.

Ve elbette, bu üç yıl boyunca bu üç harika kupayı verdiğim için mutluyum. Dört, dört harika kupa.

Öncelikle, EuroLeague şampiyonluğu. Bu yüzden, kariyerim boyunca bu günleri, muhteşem taraftarları ve Panathinaikos ailesinin hepimize gösterdiği inanılmaz desteği hatırlayacağım.

Ayrıca Türkiye ve Yunanistan arasındaki ilişkiye katkıda bulunma çabalarından da gurur duyuyorum.

Yunanistan'da edindiğim tüm arkadaşlarım için çok mutluyum. Sadece Panathinaikos taraftarları değil, diğer takımların birçok taraftarı da dahil olmak üzere çok sayıda insan...

Birlikte geçirdiğimiz üç yıl için çok teşekkür ederim.

Artık hepimiz için yeni bir dönemin zamanı geldi."

PANATHINAIKOS BAŞKANI GIANNAKOPOULOS: 'ERGİN'LE ÇALIŞMAK HER ZAMAN HAYALİMDİ'

Panathinaikos Başkanı Dimitris Giannakopoulos da Ergin Ataman'a şu sözlerle veda etti:

"Bu güzel sözlerin için teşekkür ederim. Ben ne söyleyebilirim ki? Daha önce de söyledim. Ergin'le çalışmak her zaman hayalimdi. O, Avrupa basketbolundaki en sevdiğim insan oldu, öyle kalacak ve bu asla değişmeyecek.

Babam ve amcam kulüpten ayrıldıktan sonra bir hayalim vardı. Panathinaikos'a yeniden Avrupa kupasını getirmek istiyordum. Aynı zamanda salonu yenilemek istiyordum.

Avrupa şampiyonluğuna dönecek olursak... Takım ligi 17. sırada, sondan ikinci sırada tamamlamıştı. Ben Sounio'da otururken aklımda tek bir şey vardı: Ergin Ataman'ı Panathinaikos'a nasıl getirebilirim? İlk yıl onu Pavlos Giannakopoulos Turnuvası'na davet ettim. Sonrasında biraz sohbet, biraz 'Sirtaki'de yemek derken dünyanın en iyi koçunu Panathinaikos'a gelmeye ikna ettim.

O da bunu kanıtladı. Takımı bir yıl içinde Avrupa'nın dibinden zirvesine taşıdı. Sonraki yıllarda ise birlikte mücadele ettik. Çünkü ikimiz de savaşçı karakterlere sahibiz. Sisteme karşı savaştık. Evet, bunu açıkça söylüyorum; sisteme karşı savaştık.

Kazandığımız dört kupayla gurur duyuyorum. Eğer karşımızda bu kadar büyük bir mücadele olmasaydı, bu kupaların sayısının daha fazla olacağına inanıyorum.

Ama sen gençsin, ben de gencim. Umarım sağlıklı oluruz ve geleceğin bize neler getireceğini kimse bilemez.

Ergin, sana her şey için çok teşekkür ederim."

PANATHINAIKOS'A 3 YILDA 4 KUPA KAZANDIRDI

Ergin Ataman Panathinaikos'un başında geçirdiği 3 yılda Yunan ekibiyle 1 EuroLeague, 1 Yunanistan Ligi, 2 de Yunanistan Kupası şampiyonluğu yaşadı.