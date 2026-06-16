Yeniçağ Gazetesi
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Gençlerin en çok çalışmak istediği şirket belli oldu: CV’ler dolup taşıyor

"En Gözde Şirketler Araştırması 2026" sonuçları açıklandı. 137 binden fazla kişinin katıldığı araştırmada TUSAŞ, savunma sanayisinde en çok çalışılmak istenen şirket oldu.

Kaynak: Haber Merkezi
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Gençlerin en çok çalışmak istediği şirket belli oldu: CV’ler dolup taşıyor - Resim: 1

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), Realta Danışmanlık tarafından yapılan "En Gözde Şirketler Araştırması 2026" sonuçlarına göre savunma sanayisinin en çok tercih edilen şirketi oldu.

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Gençlerin en çok çalışmak istediği şirket belli oldu: CV’ler dolup taşıyor - Resim: 2

TUSAŞ zirvede

Bu sene 17'ncisi gerçekleştirilen araştırmaya 98 binden fazla üniversite öğrencisi ve yaklaşık 40 bin genç profesyonel olmak üzere toplam 137 bini aşkın kişi katılım gösterdi.

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Gençlerin en çok çalışmak istediği şirket belli oldu: CV’ler dolup taşıyor - Resim: 3

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), Realta Danışmanlık tarafından gerçekleştirilen "En Gözde Şirketler Araştırması 2026" sonuçlarına göre savunma sanayisinin en çok tercih edilen şirketi oldu.

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Gençlerin en çok çalışmak istediği şirket belli oldu: CV’ler dolup taşıyor - Resim: 4

Katılımcılar şirketleri; liderlik anlayışı, kariyer fırsatları, eğitim imkanları, kurum kültürü, çalışma ortamı ile ücret ve yan haklar gibi birçok kriter üzerinden değerlendirdi.

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Gençlerin en çok çalışmak istediği şirket belli oldu: CV’ler dolup taşıyor - Resim: 5

Araştırma sonucunda TUSAŞ, ilk kez savunma sanayisi kategorisinde zirveye yerleşerek gençlerin kariyer hedeflerinde en çok tercih ettiği şirket oldu.

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Gençlerin en çok çalışmak istediği şirket belli oldu: CV’ler dolup taşıyor - Resim: 6

Türkiye'nin en gözde şirketleri arasında yükseldi

Şirket, yalnızca sektör bazında değil, tüm sektörleri kapsayan "Türkiye'nin En Gözde 200 Şirketi" listesinde de önemli bir başarı elde etti.

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Gençlerin en çok çalışmak istediği şirket belli oldu: CV’ler dolup taşıyor - Resim: 7

Geçen yıla göre 12 sıra yükselen TUSAŞ, genel sıralamada 6'ncı sıraya yerleşti.

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