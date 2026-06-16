Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), Realta Danışmanlık tarafından yapılan "En Gözde Şirketler Araştırması 2026" sonuçlarına göre savunma sanayisinin en çok tercih edilen şirketi oldu.
Gençlerin en çok çalışmak istediği şirket belli oldu: CV’ler dolup taşıyor
"En Gözde Şirketler Araştırması 2026" sonuçları açıklandı. 137 binden fazla kişinin katıldığı araştırmada TUSAŞ, savunma sanayisinde en çok çalışılmak istenen şirket oldu.Kaynak: Haber Merkezi
TUSAŞ zirvede
Bu sene 17'ncisi gerçekleştirilen araştırmaya 98 binden fazla üniversite öğrencisi ve yaklaşık 40 bin genç profesyonel olmak üzere toplam 137 bini aşkın kişi katılım gösterdi.
Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), Realta Danışmanlık tarafından gerçekleştirilen "En Gözde Şirketler Araştırması 2026" sonuçlarına göre savunma sanayisinin en çok tercih edilen şirketi oldu.
Katılımcılar şirketleri; liderlik anlayışı, kariyer fırsatları, eğitim imkanları, kurum kültürü, çalışma ortamı ile ücret ve yan haklar gibi birçok kriter üzerinden değerlendirdi.
Araştırma sonucunda TUSAŞ, ilk kez savunma sanayisi kategorisinde zirveye yerleşerek gençlerin kariyer hedeflerinde en çok tercih ettiği şirket oldu.
Türkiye'nin en gözde şirketleri arasında yükseldi
Şirket, yalnızca sektör bazında değil, tüm sektörleri kapsayan "Türkiye'nin En Gözde 200 Şirketi" listesinde de önemli bir başarı elde etti.
Geçen yıla göre 12 sıra yükselen TUSAŞ, genel sıralamada 6'ncı sıraya yerleşti.