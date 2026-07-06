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FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 1. Tur C Grubu'nu namağlup tamamlayan A Milli Erkek Basketbol Takımı'nda Başantrenör Ergin Ataman, İsviçre galibiyetinin ardından iddialı açıklamalarda bulundu.

Ay-yıldızlıların Avrupa'nın en güçlü takımı olduğunu söyleyen Ataman, hedeflerinin Dünya Kupası bileti almak olduğunu vurguladı.

'AVRUPA'NIN EN İYİ TAKIMIYIZ'

Grubu 6 galibiyetle tamamlamanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Ergin Ataman, FIBA sıralamasına dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

"A Milli Basketbol Takımı şu anda Avrupa'nın en iyisi durumunda. Bunu ben söylemiyorum. FIBA tarafından Avrupa'nın en güçlü takımı olarak gösteriliyoruz. Bunun hakkını verdik. Bu grupta 6'da 6 yaptık."

İkinci turda İtalya, Litvanya ve İzlanda ile karşılaşacaklarını hatırlatan Ataman, üç galibiyetin Dünya Kupası bileti için yeterli olabileceğini belirterek, "Hedefimiz yine grubu en iyi şekilde tamamlamak." dedi.

'GEÇEN YILDAN KALAN HESABIMIZ VAR'

Milli takımın başında 100. maçına çıkan tecrübeli çalıştırıcı, bu kilometre taşının kendisi için büyük anlam taşıdığını söyledi.

Ataman, "Önemli olan maç sayısı değil, Türkiye'yi başarıyla temsil etmek. Geçen yıl Avrupa Şampiyonası'nda gümüş madalya aldık. Dünya Kupası'na katılırsak geçen yıldan kalan hesabımızı kapatmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

U17 MİLLİ TAKIMI'NDAN İKİ İSİM GELİYOR

İstanbul'da düzenlenen FIBA U17 Dünya Kupası'nı dördüncü sırada tamamlayan genç milli takımı da tebrik eden Ergin Ataman, A Milli Takım için önemli bir müjde verdi.

Deneyimli başantrenör, "U17 Milli Takımı büyük bir başarı elde etti. Önümüzdeki dönemde o kadrodan iki oyuncuyu A Milli Takım'a davet edeceğiz. Türk basketbolu iyi yolda. Türkiye bir basketbol ülkesi ve bunu hep birlikte göstermeye devam edeceğiz." diye konuştu.