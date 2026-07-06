Yeniçağ Gazetesi
06 Temmuz 2026 Pazartesi
İstanbul 28°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Anasayfa Gündem Kredi kartı kullananlara kötü haber: Bankaların aidatlara yaptığı zam dudak uçuklattı

Kredi kartı kullananlara kötü haber: Bankaların aidatlara yaptığı zam dudak uçuklattı

Kredi kartı kullanan milyonlarca tüketiciyi ilgilendiren yeni ücret tarifeleri yürürlüğe girdi. Bankalar, kredi kartı yıllık üyelik ücretlerini güncellerken, bazı kartlarda aidatlar ortalama yüzde 60 arttı. Özellikle premium kredi kartlarında yıllık ücretlerin binlerce liraya ulaşması dikkat çekti.

Kaynak: Haber Merkezi
Son Güncelleme:
Haberi Paylaş
Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Kredi kartı kullananlara kötü haber: Bankaların aidatlara yaptığı zam dudak uçuklattı - Resim: 1

Yeni dönemde kredi kartı aidatları, kartın sunduğu özelliklere ve bankaların fiyat politikalarına göre farklılık gösteriyor. Standart kredi kartlarında daha düşük ücretler uygulanırken, yüksek limitli ve ek ayrıcalıklar sunan premium kartlarda yıllık üyelik ücretleri önemli ölçüde yükseldi.

1 8
Kredi kartı kullananlara kötü haber: Bankaların aidatlara yaptığı zam dudak uçuklattı - Resim: 2

AİDATSIZ KREDİ KARTI TALEP EDİLEBİLİYOR

Mevzuata göre bankalar, müşterilerine yıllık üyelik ücreti bulunmayan aidatsız kredi kartı seçeneği sunmak zorunda.

2 8
Kredi kartı kullananlara kötü haber: Bankaların aidatlara yaptığı zam dudak uçuklattı - Resim: 3

Yıllık kart aidatı ödemek istemeyen kullanıcılar, mevcut kredi kartlarını aidatsız kartlarla değiştirmek için bankalarına başvurabiliyor.

3 8
Kredi kartı kullananlara kötü haber: Bankaların aidatlara yaptığı zam dudak uçuklattı - Resim: 4

AİDAT İADESİ İÇİN İLK ADRES BANKA

Hesap özetinde yıllık kart ücreti gören tüketicilerin öncelikle bankalarıyla iletişime geçmesi öneriliyor.

4 8
Kredi kartı kullananlara kötü haber: Bankaların aidatlara yaptığı zam dudak uçuklattı - Resim: 5

Bazı bankalar, belirli bir harcama taahhüdü verilmesi ya da otomatik ödeme talimatı oluşturulması karşılığında aidatı iptal edebiliyor. Bazı durumlarda ise ücret tutarı kadar puan veya kart bakiyesi tanımlanabiliyor.

5 8
Kredi kartı kullananlara kötü haber: Bankaların aidatlara yaptığı zam dudak uçuklattı - Resim: 6

ANLAŞMA SAĞLANAMAZSA ÜCRETSİZ BAŞVURU YAPILABİLİYOR

Bankayla yapılan görüşmelerden sonuç alınamaması halinde tüketiciler, e-Devlet üzerinden Tüketici Bilgi Sistemi (TÜBİS) aracılığıyla Tüketici Hakem Heyeti'ne ücretsiz başvuru yapabiliyor

6 8
Kredi kartı kullananlara kötü haber: Bankaların aidatlara yaptığı zam dudak uçuklattı - Resim: 7

Başvurularda, yıllık kart ücretinin yer aldığı hesap özeti ve diğer belgeler inceleniyor. Sözleşmede tüketici aleyhine haksız şart bulunduğunun tespit edilmesi halinde, Tüketici Hakem Heyeti kart aidatının iadesine karar verebiliyor.

7 8
Kredi kartı kullananlara kötü haber: Bankaların aidatlara yaptığı zam dudak uçuklattı - Resim: 8

Bankaların güncellediği kredi kartı aidatlarıyla birlikte, milyonlarca kart kullanıcısı hem yeni ücret tarifelerini hem de aidat iadesi ve aidatsız kart seçeneklerini yeniden gündemine aldı.

8 8
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro