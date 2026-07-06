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A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 1. Tur C Grubu'ndaki son maçında Sinan Erdem Spor Salonu'nda İsviçre'yi 95-72 mağlup ederek ilk etapı kayıpsız geçti.

Ergin Ataman'ın öğrencileri, 6'da 6 yaparak namağlup ikinci tura yükselirken Dünya Kupası yolunda önemli bir avantaj elde etti.

İLK YARI DENGEDE GEÇTİ, İKİNCİ YARIDA FARK AÇILDI

Karşılaşmaya Şehmus Hazer, Malachi Flynn, Cedi Osman, Alperen Şengün ve Adem Bona beşiyle başlayan milliler, ilk yarıyı 47-41 önde tamamladı.

Üçüncü çeyrekte savunmadaki sertliğini artıran ve hücumda ritmini bulan ay-yıldızlı ekip, farkı çift hanelere çıkardı. Son periyotta da üstün oyununu sürdüren Türkiye, parkeden 95-72 galip ayrıldı.

SKOR KATKISINDA 5 OYUNCU ÇİFT HANELERE ÇIKTI

Milli takımda Alperen Şengün 17 sayı, 6 ribaund ve 5 asistle galibiyette önemli rol oynadı.

Cedi Osman 15 sayı üretirken, Ömer Yurtseven 18 sayı, Adem Bona ise 15 sayı ve 8 ribaundluk performansıyla dikkat çekti. Şehmus Hazer 10 sayı, Malachi Flynn ise ilk milli maçında 8 sayı ve 4 asistle mücadele etti.

MALACHI FLYNN İLK KEZ MİLLİ FORMAYI GİYDİ

Ocak ayında Türk vatandaşlığına geçen Bahçeşehir Koleji oyuncusu Malachi Flynn, İsviçre karşılaşmasıyla birlikte A Milli Erkek Basketbol Takımı formasını ilk kez giydi.

28 yaşındaki oyun kurucu, milli kariyerine galibiyetle başlarken sergilediği performansla da olumlu sinyaller verdi.

ERGİN ATAMAN 100. MAÇINA ÇIKTI

Karşılaşma, A Milli Takım Başantrenörü Ergin Ataman için de ayrı bir anlam taşıdı. Tecrübeli çalıştırıcı, ay-yıldızlı ekibin başındaki 100. maçına çıkarak önemli bir kilometre taşını geride bıraktı.

İKİNCİ TURDA RAKİPLER BELLİ

İlk tur grubunu 6 galibiyetle lider tamamlayan Türkiye, FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri ikinci turunda İtalya, Litvanya ve İzlanda ile mücadele edecek. Ay-yıldızlılar, bu grupta alacağı sonuçlarla Katar'da düzenlenecek 2027 FIBA Dünya Kupası'na katılma hakkı etmeye çalışacak.