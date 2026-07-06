Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem Prof. Dr. Bektaş'tan kritik Karadeniz uyarısı: "Büyük deprem üretmez" diyenlere yanıt verdi

Prof. Dr. Bektaş'tan kritik Karadeniz uyarısı: "Büyük deprem üretmez" diyenlere yanıt verdi

Trabzon açıklarında meydana gelen 2.7 ve 2.4 büyüklüğündeki depremleri değerlendiren Prof. Dr. Osman Bektaş, Karadeniz'deki sığ depremlerin derindeki fay hareketlerini gizlediğini belirterek, "Karadeniz büyük deprem üretmez" diyenleri yanıtladı.

Kaynak: Haber Merkezi
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Prof. Dr. Bektaş'tan kritik Karadeniz uyarısı: "Büyük deprem üretmez" diyenlere yanıt verdi - Resim: 1

Trabzon açıklarında meydana gelen 2.7 ve 2.4 büyüklüğündeki depremler, Karadeniz'deki sismik hareketliliği yeniden gündeme getirdi.

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Prof. Dr. Bektaş'tan kritik Karadeniz uyarısı: "Büyük deprem üretmez" diyenlere yanıt verdi - Resim: 2

Depremleri değerlendiren Jeoloji Uzmanı Prof. Dr. Osman Bektaş, bölgede görülen sığ depremlerin derindeki gerçek tektonik hareketleri tam olarak yansıtmadığı uyarısında bulundu.

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Prof. Dr. Bektaş'tan kritik Karadeniz uyarısı: "Büyük deprem üretmez" diyenlere yanıt verdi - Resim: 3

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bektaş, derindeki ana kayada meydana gelen fay hareketlerinin, yüzeyde bulunan 3 ila 6 kilometre kalınlığındaki suya doygun sediman tabakası nedeniyle farklı şekilde hissedildiğini belirtti.

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Prof. Dr. Bektaş'tan kritik Karadeniz uyarısı: "Büyük deprem üretmez" diyenlere yanıt verdi - Resim: 4

Bektaş, bu yumuşak sediman örtüsünün derindeki enerjiyi sığ seviyelerde "uysal bir kayma (creep)" ve küçük kırılmalar şeklinde sönümlediğini ifade ederek, bunun gerçek tektonik deformasyonu maskelediğini söyledi.

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Prof. Dr. Bektaş'tan kritik Karadeniz uyarısı: "Büyük deprem üretmez" diyenlere yanıt verdi - Resim: 5

Karadeniz'in büyük deprem üretme potansiyeline sahip olduğuna dikkat çeken Bektaş, "Bu durum 'Karadeniz büyük deprem üretmez' anlamına gelmez." ifadelerini kullandı.

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Prof. Dr. Bektaş'tan kritik Karadeniz uyarısı: "Büyük deprem üretmez" diyenlere yanıt verdi - Resim: 6

1968 yılında meydana gelen Bartın depremini hatırlatan Bektaş, 6.6 büyüklüğündeki depremin Karadeniz fayının yıkıcı deprem üretebildiğinin en somut kanıtı olduğunu belirtti.

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Prof. Dr. Bektaş'tan kritik Karadeniz uyarısı: "Büyük deprem üretmez" diyenlere yanıt verdi - Resim: 7

Prof. Dr. Bektaş, sığ mikrosismik hareketliliğe bakılarak bölgedeki deprem tehlikesinin küçümsenmemesi gerektiğini vurgulayarak, "Sedimanter örtü derindeki tehlikeyi sadece maskeler, yok etmez." değerlendirmesinde bulundu.

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