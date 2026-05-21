Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Panathinaikos’ta başantrenör Ergin Ataman ile ilgili ayrılık iddiaları gündeme gelirken, Yunan basınında antrenmanların iptal edildiği ve kısa süre içinde ayrılık açıklaması yapılabileceği öne sürüldü.

İddiaların ardından TRT Spor'a konuşan Ataman, yaptığı açıklamada haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirterek takımın hedefinin Yunan Ligi şampiyonluğu olduğunu ifade etti ve “Basında yazılanların hepsi hikaye” sözleriyle söylentileri yalanladı.

Kulüp başkanı Dimitris Giannakopoulos ise sosyal medya paylaşımıyla Ataman’a destek vererek takım içi bütünlüğe vurgu yaptı.