Ergin Ataman’ın çalıştırdığı Yunan ekibi Panathinaikos, EuroLeague Play-Off serisinin 5. maçında Valencia Basket’e 81-64 mağlup olarak seriyi 3-2 kaybetti ve turnuvaya veda etti.

PANATHINAIKOS FINAL FOUR’U KAÇIRDI

Bu sonuçla Panathinaikos, 22-24 Mayıs tarihlerinde kendi sahası Telekom Center’da düzenlenecek Final Four’da mücadele etme hakkını kaybetti.

Öte yandan Panathinaikos Başantrenörü Ergin Ataman, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında bir gazetecinin ocak ayında yaptığı “Ligi ya da EuroLeague’i kazanamazsak takımdan ayrılırım” sözünü hatırlatması üzerine sinirlendi.

ATAMAN BASIN TOPLANTISINI YARIDA KESTİ

Soruya tepki gösteren Ergin Ataman, “Basın toplantısı için teşekkürler, hoşça kalın” diyerek toplantıyı yarıda bıraktı ve salondan ayrıldı.