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Kaynak: Haber Merkezi

Trendyol Süper Lig’in 4. haftasında Erzurumspor FK ile Konyaspor, Kazım Karabekir Stadyumu’nda karşı karşıya geldi. Ev sahibi ekip, mücadeleden 1-0’lık galibiyetle ayrılarak 3 puanın sahibi oldu.

EREN TOZLU GALİBİYETİ GETİRDİ

Karşılaşmanın tek golü 17. dakikada geldi. Erzurumspor adına sahneye çıkan Eren Tozlu, kaydettiği golle takımını 1-0 öne geçirdi. Mücadelenin kalan bölümünde başka gol olmayınca Erzurumspor sahadan galibiyetle ayrıldı.

ERZURUMSPOR İLK GALİBİYETİNİ ALDI

Bu sonuçla Erzurumspor puanını 4’e yükselterek Süper Lig’de bu sezonki ilk galibiyetine ulaştı. Konyaspor ise ligde oynadığı 4. karşılaşmadan da puansız ayrıldı.

Erzurumspor, Süper Lig’in 5. haftasında deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak. Konyaspor ise sahasında Trabzonspor’u konuk edecek.