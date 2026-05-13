Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yeni anayasa çağrıları ve "siyasi matematik" vurgusu, başkent kulislerini hareketlendirdi. İktidarın 400 delegeye ulaşma stratejileri, DEM Parti’nin "yasal güvence" talebi ve CHP’nin erken seçim takvimi siyasetin ana gündemi haline geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Danıştay töreninde dile getirdiği "yeni anayasa boyun borcumuzdur" açıklaması, siyasetin öncelikli maddesi olan "adaylık ve seçim" tartışmalarını alevlendirdi.

Gazeteci Barış Pehlivan'ın Cumhuriyet'teki yazısında aktardığı AK Parti kulis bilgilerine göre, iktidar kanadı anayasa değişikliğiyle Erdoğan’ın yeniden adaylığını garantilemek isterken, muhalefet cephesi bu hamleleri "oyalama taktiği" olarak nitelendirdi.

İKTİDARIN "400 OY" DENKLEMİ VE YENİ YOL ARAYIŞLARI

Mevcut aritmetikte Cumhur İttifakı’nın anayasayı referandumsuz değiştirmek için ihtiyaç duyduğu 400 oya ulaşması (şu anki sayı 325) zor görünüyor. AK Parti kulislerinde, bu eşiği aşmak için "Mutlak butlan davası" gibi hukuki süreçlerin sonuçları üzerinden bazı CHP’li milletvekillerinin desteğinin alınabileceği senaryoları konuşuluyor.

Pehlivan'ın "Önemli bir AKP’li kaynak, “Mutlak butlan davasına bakmak lazım” diye söze başladı. Ve hemen ardından ekledi: “Acaba o davanın sonucunda, Kılıçdaroğlu’na yakın milletvekillerinin desteğiyle bir anayasa yapılabilir mi?” Duyduğum, bir sorudan ziyade masadaki senaryolardan biriydi." ifadeleri dikkat çekti.

Öte yandan, anayasa değişikliğinin gerçekleşmemesi durumunda, 2027 başında uygulanacak bir "seçim ekonomisi" ile bahar aylarında erken seçime gidilmesi de masadaki güçlü alternatifler arasında yer alıyor.

DEM PARTİ: SÜREÇ YASASI OLMADAN SİLAH BIRAKILMAZ

Anayasa tartışmalarının "çözüm süreci" iddialarıyla birleştiği noktada, DEM Parti cephesinden temkinli açıklamalar geliyor. Parti kaynakları, anayasa değişikliği teklifini "süreci yıllarca uzatacak bir taktik" olarak değerlendiriyor. Devletin "PKK silah bırakmadı" tespitine karşılık DEM Partili yetkililer, yasal bir güvence ve kapsamlı bir "süreç yasası" olmadan bu durumun gerçekleşmesinin mümkün olmadığını savunuyor. Kulis bilgilerine göre, örgütün sürece dahil olmak için "Öcalan’ın İmralı’da bir eve geçmesi" ve "yasal statü" şartlarını ilettiği iddia ediliyor.

CHP’DEN ERKEN SEÇİM TAKVİMİ: 2027 SONBAHARI DEĞERLENDİRİLEBİLİR

CHP'nin hem süreç komisyonunda olan hem de hukukçu olan kurmaylarıyla konuştuğunu ifade eden Pahlivan'ın aktardığına göre, Ana muhalefet partisi CHP, anayasa değişikliği üzerinden kurulacak bir pazarlık masasına oturmayacağını net bir dille ifade ediyor. Özgür Özel liderliğindeki parti yönetimi, "yumuşama" adı altında yargı kararlarının takas konusu edilmesini reddediyor. Ancak anayasa kapısını tamamen kapatmayan kurmaylar, "Ne yapmak istediklerini görmemiz lazım" şerhini düşüyor. Erken seçim konusunda ise CHP’nin stratejisi netleşiyor:

"Erdoğan’ı tekrar aday yapmak için seçime sadece aylar kala yapılacak bir 'erken seçim' oyununa destek vermeyiz. Ancak 2027 sonbaharı gibi bir tarih değerlendirilebilir."

2026 MAYIS İTİBARIYLA SİYASİ GÖRÜNÜM

Barış Pehlivan, yazısını kaleme aldığı Mayıs 2026 itibarıyla, normal seçim takvimine iki yıl kala Ankara’da tüm hesapların "sayıların gücü" üzerine kurulmuş durumda olduğuna dikkat çekti. İktidarın anayasa hamlesi ile muhalefetin seçim takvimi arasındaki bu bilek güreşinin, Türkiye'nin önümüzdeki iki yılını şekillendirmesi bekleniyor.