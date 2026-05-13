Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, CHP lideri Özgür Özel'in partisinin dünkü grup toplantısında kullandığı "Gazeteci ismi ifşa etmek istemediğim için söylemiyorum. Ailene yazık. Yoksa Devlet Bahçeli soy isminden neler söyledi sana buradan. Ona hiçbir şey yapmazsınız" sözleri nedeniyle suç duyurusunda bulunduğunu duyurdu.

CHP lideri Özel, dün partisinin grup toplantısında "Bakın şimdi, buradan ben, hani, ben bunları en çirkin, en çirkin video çıktığında nasıl anlatacağım bilemiyorum deyip yazan gazeteci var. Bugün de diyor ki, kendinden bahsettiğimi biliyor. Gazeteci ismi ifşa etmek istemediğim için söylemiyorum. Ailene yazık. Yoksa Devlet Bahçeli soy isminden neler söyledi sana buradan. Ona hiçbir şey yapmazsınız." ifadelerini kullandı.

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Özgür Özel'in kendisinden bahsettiğini ve MHP lideri Devlet Bahçeli'nin kendisine "kılıç artığı" sözlerini hatırlattığını belirtti. Selvi, Özel hakkında suç duyurusunda bulunduğunu ifade ederek bugünkü yazısında şunları söyledi:

"Özgür Özel bir şeyi diğerine karıştırmayı çok seviyor. CHP’deki rezaletleri savunurken, Devlet Bahçeli’nin bana “kılıç artığı” dediği konuşmasını gündeme getirdi.

Özgür Bey sessiz kalmadım. Gereken cevabı verdim. Yargıya gittim. Hukuka başvurdum. Başka ne yapsaydım?"