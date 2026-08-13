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Kaynak: AA / DHA / İHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Stadyumu'nda mezuniyet töreni düzenlendi. Törende konuşan Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Ali Çardakcı, mezun olan subay ve astsubayların Türkiye'nin huzuru, güvenliği ve devletin bekası için görev yapacağını söyledi.

"TÜRKİYE YÜZYILI GÜVENLİK VİZYONU SİZLERLE YÜKSELECEK"

Mezunlara seslenen Çardakcı, güvenlik ortamının her geçen gün daha karmaşık hale geldiğini belirterek, siber saldırılar, organize suç örgütleri, uyuşturucu kaçakçılığı, düzensiz göç ve dijital suçların yeni dönemin önemli tehditleri arasında yer aldığını ifade etti.

"Türkiye Yüzyılı güvenlik vizyonu sizlerin ilimle beslenen aklı, imanla kuvvetlenen iradesi ve millet uğruna göstereceğiniz fedakarlık üzerinde yükselecektir." diyen Çardakcı, görevin her şartta adalet ve vicdanla yerine getirilmesi gerektiğini vurguladı.

JANDARMA'NIN TARİHİ MİRASINA VURGU YAPTI

Orgeneral Çardakcı, Jandarma teşkilatının Malazgirt'ten Çanakkale'ye, Sakarya'dan 15 Temmuz'a uzanan milli mücadele ruhunu taşıdığını belirterek, Kıbrıs Barış Harekatı'ndan Zeytin Dalı Harekatı'na kadar birçok kritik görevde aynı kararlılıkla hizmet verildiğini söyledi.

SAHİL GÜVENLİK KOMUTANI'NDAN MEZUNLARA TAVSİYE

Sahil Güvenlik Komutanı Koramiral Ahmet Kendir de mezun olan subay ve astsubaylara hitaben, meslek hayatları boyunca kendilerini sürekli geliştirmelerinin büyük önem taşıdığını ifade etti.

Kendir, yeni görevlerinde disiplin, görev bilinci ve milli menfaatler doğrultusunda azimle çalışacaklarına olan inancını dile getirirken, ailelere ve akademi kadrosuna da teşekkür etti.