Siyaset gündemi PKK'lılara özgürlük veren "çerçeve yasa" ve Özgür Özel'in kurduğu YENİ Parti'yken anket firmaları da art arda anket yayınlamaya devam ediyor.
Metropoll Araştırma'dan anket açıklaması: Birinci parti neden değişti?
Metropoll Araştırma'dan yeni anket geldi. Birinci sıradaki parti neden değişti? İşte ayrıntılar...Dilek Taşdemir
MetroPOLL Araştırma'nın Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Özer Sancar "Metropoll’ün Temmuz araştırması ile ilgili kamuoyunu bilgilendirme gereğini duyduk. Yaşanan siyasal çalkantılı dönemlerde yapılan araştırmalar şartlar nedeniyle değişim gösterebilir. Bu nedenle kararsızların dağıtılmasını doğru bulmadık." notuyla Metropoll Araştırma'nın yeni anketini duyurdu.
Metropoll Araştırma'nın Temmuz 2026 tarihli "Türkiye'nin Nabzı" anketi, siyaset gündemini hareketlendirecek sonuçlar ortaya koydu. Araştırmada katılımcılara "Bu pazar bir milletvekili seçimi olsa hangi siyasi partiye oy verirsiniz?" sorusu yöneltildi. Anket sonuçları dikkat çekti.
Ankette Özgür Özel'in YENİ Partisi yüzde 30,3 ile ilk sıraya yerleşirken, AK Parti yüzde 22,4'te kaldı.
Ankette kararsız ve protesto oylarının toplamı ise yüzde 20,6'ya ulaştı.
Anket sonuçlarına göre, Özgür Özel'in yeni partisi yüzde 30,3 ile ilk sırada yer alırken, AK Parti yüzde 22,4 ile ikinci sırada kaldı.
İLK İKİ SIRADA DİKKAT ÇEKEN TABLO
Metropoll'ün paylaştığı verilere göre partilerin oy oranları şöyle sıralandı:
Özgür Özel'in Yeni Partisi: Yüzde 30,3
AK Parti: Yüzde 22,4
Zafer Partisi: 2,6
İYİ Parti: 3,9
MHP: Yüzde 3,6
Yeniden Refah Partisi: 1,7
Anahtar Parti: Yüzde 1,3
TİP: Yüzde 1,2
Saadet Partisi: Yüzde 1,0
Diğer: 1,0
Araştırmada ayrıca kararsız seçmen oranı yüzde 12,2 olarak ölçülürken, protesto oyu vereceğini söyleyenlerin oranı yüzde 8,4, cevap vermeyenlerin oranı ise yüzde 2,1 oldu.
2023 SEÇİMLERİYLE DİKKAT ÇEKEN FARK
Metropoll, ankette elde edilen sonuçları 14 Mayıs 2023 Milletvekili Genel Seçimi'nin resmi sonuçlarıyla da karşılaştırdı.
2023 seçimlerinde AK Parti yüzde 35,32 oy alırken, CHP yüzde 25,41, MHP yüzde 10,04 ve İYİ Parti yüzde 9,90 seviyesinde yer almıştı.
Temmuz 2026 anketi ise seçmen tercihlerinde farklı bir tablo ortaya koydu.
Metropoll Araştırma'nın yeni anket sonuçları sosyal medyada da gündem oldu.