Metropoll Araştırma'dan anket açıklaması: Birinci parti neden değişti?

MetroPOLL Araştırma'nın Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Özer Sancar "Metropoll’ün Temmuz araştırması ile ilgili kamuoyunu bilgilendirme gereğini duyduk. Yaşanan siyasal çalkantılı dönemlerde yapılan araştırmalar şartlar nedeniyle değişim gösterebilir. Bu nedenle kararsızların dağıtılmasını doğru bulmadık." notuyla Metropoll Araştırma'nın yeni anketini duyurdu.