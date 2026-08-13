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Şehit aileleri ve gaziler başta olmak üzere Meclis'ten geçen, terörist PKK'lılara özgürlük veren "çerçeve yasa"ya tepkiler devam ederken Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gelen açıklama dikkat çekti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit aileleri ve gazilere yönelik desteğin süreceğini belirterek, “Bundan sonra da ne gerekiyorsa yapacağız” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit aileleri ve gazilerle Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde bir araya geldi. Görüşmenin ardından sosyal medya hesabından paylaşım yapan Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"Aziz şehitlerimizin değerli yakınlarıyla ve muhterem gazilerimizle Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde, Milletin Evi’nde bir buluşma gerçekleştirdik. Üzerinde özgürce, huzur ve güven içinde yaşadığımız bu vatan bize şehit ve gazilerimizin emanetidir. Bu ülkenin birlik ve bütünlüğünü korumak için can veren, kan veren aziz şehitlerimizin yakınları bizlere emanettir. Bu anlayışla şimdiye kadar şehitlerimizin emanetlerine ve gazilerimize devletimizin tüm imkânlarını seferber ederek sahip çıktık. Bundan sonra da ne yapılması gerekiyorsa devletimizin imkânları çerçevesinde inşallah yapmaya devam edeceğiz.

'MECLİSİMİZ BU HAFTA ÖNEMLİ BİR ADIM ATTI'

Ülkemizi terör belasından kurtarmak amacıyla yürüttüğümüz Terörsüz Türkiye sürecinde Meclisimiz bu hafta önemli bir adım attı. Türkiye, bu aşamaya her şeyden önce vatan evlatlarının kahramanca mücadelesi, ailelerinizin metaneti ve devletimizin özellikle son yıllarda savunma sanayisinde elde ettiği başarılar sayesinde gelmiştir. İnşallah sabır, sağduyu ve serinkanlılıkla hareket ederek Türkiye’yi bu sıkıntıdan ebediyen kurtaracağız."