CHP lideri Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ara seçime kapıları kapatmasını yürütmenin yasamaya müdahalesi olarak değerlendirirken, Erdoğan'a "Bu en basit deyimle siyaseten bir hadsizliktir" şeklinde çıkıştı.

CHP lideri Özgür Özel, TİP Genel Başkanı Erkan Baş'ı ziyaret etti. Ara seçim konusunun da gündeme geldiği görüşmede Baş, " Ara seçim kaçınılmazdır" dedi.

Özgür Özel ise Erdoğan'ın "kapıları kapattık" yanıtına sert sözlerle yüklendi. Özel'in açıklamaları şöyle:

Sen kim oluyorsun da Meclis'in işine karışıyorsun? Biz kendi işimizi yapacağız demiştiniz. Ara seçim yapmak Meclis'in işi. Gündemimizde ara seçim yok demek yürütmenin yasamaya müdahalesidir ve en basit deyimle siyaseten bir hadsizliktir, yetki aşımıdır ve bu da Anayasa'yı çiğnemektir

"TÜM DEMOKRATLARIN ANAYASA'YI KORUMASI LAZIM"

Önümüzdeki günlerde çok konuşacak olduğumuz 1 Mayıs konusu var. Bu konuda da Anayasa Mahkemesinin ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin kararları var. 1 Mayıs'ın Taksim'de özgürce kutlanması için bu yasağın hak ihlali olduğuna yönelik olarak kararları var. O yüzden aslında saflar çok net. Dünyada da öyle otokratlar ve demokratlar diye. Türkiye'de de dünyada, Amerika'da otokratların, kural tanımazların, ben ne dersem olacak diyenlerin, hızlı tek başına, olmayacak kararlar verenlerin Amerika şubesi Trump, Türkiye şubesi de Erdoğan. Buna karşı da Türkiye'deki bütün demokratların bir arada hep birlikte ilk başta Anayasa'yı koruması lazım. Çünkü Anayasa'ya sahip çıkmadan toplum düzenine sahip çıkamazsınız ve sandığa sahip çıkamazsınız.

ERDOĞAN'A "YENİDEN ADAYLIK" HATIRLATMASI

Şimdi Erdoğan'ın bugün ara seçim yapmayacağız dediği 78'inci maddeye giderse Türkiye, bir üst maddede de beş yılda bir cumhurbaşkanı seçilir diye. Onu da yapmayacağım, devam edeceğim mi diyecek? Böyle bir şey mümkün olmadığına göre o ara seçim sandığı bir an önce gelecek ve seçimler gerçekleşecek. Aramızda da değerlendirdik. AK Parti nasıl bir gerilemedeyse, biz ankette de, sokakta da, sahada da bunu görüyoruz. Düşünün yani AK Parti Kocaeli'nin, Kastamonu'nun, Afyon'un, oy kullanacağı, İstanbul 1'inci Bölge'nin oy kullanacağı, Hatay'ın oy kullanacağı illerde yapılacak bir seçimden kaçıyor.

"KAÇMA GEL YARIŞALIM DİYORUZ"

Aslında bu illerin çoğunda 1'inci parti. Çok yüksek oyları vardı geçmişte. Kiminde %65, kiminde %70 oy aldığı coğrafyada biz şimdi kaçma gel yarışalım diyoruz. Yarışamam, Anayasa'ya rağmen kaçacağım, seçim yapmayacağım diyor. Çünkü o da biliyor ki yapılacak olan bir ara seçimde nasıl güç kaybettiği, milletin nasıl artık onun arkasında durmadığı ortaya çıkacak ve bunun üzerine artık erken seçimden de kaçamayacak. O yüzden türlü planlamalar ve bir şekilde bu işi sulandırmaya çalışıyor. Biz ara seçim net diyoruz. Yok onlar istifa etme, yani ilk 30 ay'daki %5 boşalmayı şimdi öyle bir ihtiyaç yokken sanki varmış gibi konuşup gündem bulandırmaya çalıştılar. Artık çok net durum ve takip ediyorsunuz, Anayasa kürsülerinden değerli hocalar, ardı ardına hem görüşlerini açıklıyorlar hem de geçmişte bu konuda yapılmış çalışmaları paylaşıyorlar. Bu konuda hiç şüphe yok. Sadece seçimler dört yıla indiği dönemde bir fiili imkansızlık vardı. Bu madde değişmediği için. Bunun bir an önce bu kararın alınması gerekiyor.

"KURTULMUŞ'UN GÖREVİ VAR"

Ben Sayın Numan Kurtulmuş'u gelecek hafta ziyaret edeceğim. Zaten bütün taleplerimiz çok net bir şekilde aslında Anayasa'ya uyulması noktasında ve esas olarak da Numan Kurtulmuş'un bu dönemde biraz önce söylenen, Sayın Genel Başkan'ın ifade ettiği konuyu da kapsayan ve kendisini fevkalade bağlayan bir sorumluluğu var. Niye? Bir komisyon kuruldu, terörsüz, demokratik Türkiye. Komisyon oy birliği ile bir rapor çıkardı. Başkanı Numan Bey. En temel yaklaşımı Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarına uyum. Şimdi sen bununla ilgili hep birlikte çalışılmış ve o altında bütün partinin ortak imza attığı komisyonun başkanıysın. Özgül örnek, birincil örnek seçilmiş bir milletvekili hapiste.