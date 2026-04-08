Dünyaca ünlü eski yıldız futbolcu Mesut Özdil, yaptığı hareketle taktir topladı.

Günaydın'dan Ömer Karahan'ın haberine göre, Amine Gülşe ve Mesut Özil, devlet nezdinde geçerliliği olan kuruluşların belirlediği, maddi durumu yetersiz ailelerin doğum masraflarını üstlenerek birçok bebeğin sağlıklı koşullarda dünyaya gelmesine destek olacak.

3. KEZ ANNE-BABA OLDULAR

Çift, yeni doğan bebeklerine Elisa adını verdi.

Sosyal medya paylaşımlarında bebeklerinin ilk karesine yer veren Özil ve Gülşe, duygularını şu sözlerle ifade etti:

"Allah'a şükürler olsun sağ salim dünyaya geldin güzel kızımız Elisa."