Meteoroloji Genel Müdürlüğü 20 il için sarı kodlu uyarı veri. Buna göre, Adana, Ankara, Bolu, Çankırı, Eskişehir, Kastamonu, Kütahya, Sivas, Yozgat, Karabük, Afyonkarahisar, Bilecek, Bursa, Çorum, Hatay, Kırşehir, Kahramanmaraş, Uşak, Kırıkkale ve Osmaniye'de olağan dışı; şiddetli yağış ve kuvvetli rüzgar bekleniyor.
Meteoroloji uyardı: Gökyüzü çıldırdı; 77 ilde sağanak yağış, 20 ile sarı kodlu uyarı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 8 Nisan hava durumu tahminlerine göre, Türkiye genelinde sağanak etkili olacak. Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu’da kuvvetli yağış, bazı bölgelerde kar ve çığ riski bekleniyor. 20 il için sarı kodlu uyarı verildiAykut Metehan
İşte Meteoroloji genel Müdürlüğü'nün açıklamasına göre il il hava durumu;
MARMARA
Parçalı, yer yer çok bulutlu, Balıkesir, Yalova, Bursa, Bilecik ve Sakarya çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
ÇANAKKALE °C, 18°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
EDİRNE °C, 16°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
İSTANBUL °C, 15°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
SAKARYA °C, 17°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, sağanak yağışlı
EGE
Parçalı çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; İç Ege'de kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak yağışlı
İZMİR °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
MANİSA °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
MUĞLA °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Doğu Akdeniz'de yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; bölgenin doğusu ve iç kesimleri güneyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi tahmin ediliyor.
ANTALYA °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden itibaren hafif sağanak yağışlı
BURDUR °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı
HATAY °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.
ADANA °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.
İÇ ANADOLU
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Sivas ve Kayseri çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; bölgenin kuzeybatısında, kuzeyli yönlerden, güney ve doğusunda güneyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 10°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
ÇANKIRI °C, 12°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR °C, 11°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
KONYA °C, 19°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
BATI KARADENİZ
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
BOLU °C, 8°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmurlu
DÜZCE °C, 13°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
KASTAMONU °C, 10°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
ZONGULDAK °C, 13°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yükseklerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Doğu Karadeniz ile Ordu ve Tokat çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır.
AMASYA °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
RİZE °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinden sonra kuvvetli olması bekleniyor.
SAMSUN °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
TRABZON °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinden sonra kuvvetli olması bekleniyor.
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin(Van ve Iğdır hariç) yağmur ve sağanak yağışlı, yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuzeyi ile Malatya, Bingöl ve Muş çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.
ERZURUM °C, 9°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yağmurlu, yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. yağışların akşam saatlerinden sonra kuvvetli olması bekleniyor.
KARS °C, 10°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yağmurlu, yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. yağışların gece saatlerinden sonra kuvvetli olması bekleniyor.
MALATYA °C, 16°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinden sonra yerel kuvvetli olması bekleniyor.
VAN °C, 10°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GAZİANTEP °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SİİRT °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ŞANLIURFA °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı