Türkiye Futbol Federasyonu tarafından hakemlik lisansından ihraç edilen Elif Karaarslan, futbol dünyasındaki tartışmalı ayrılığının ardından sosyal medyada yepyeni bir sayfa açtı.
Elif Karaarslan yeni mesleğiyle servet kazanıyor: Hakemlikten ihraç edilmişti...
Eski futbol hakemi Elif Karaarslan, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından ihraç edilmesinin ardından aylık 2 milyon lirayı aşan gelir elde ediyor. İşte Elif Karaaslan'ın yeni mesleği...
Kariyerine futbolcu olarak başlayan ve daha sonra hakemlik mesleğine adım atan Karaarslan, bugün Instagram platformu üzerinden elde ettiği yüksek kazançla adından sıkça söz ettiriyor.
Aylık gelirinin sadece abonelik sisteminden 2 milyon lirayı aştığı belirtilirken, sponsorluk anlaşmalarıyla bu rakamın daha da yükselebileceği ifade ediliyor.
Sosyal Medyada Abonelik Devrimi
Elif Karaarslan’ın Instagram hesabı yaklaşık 800 bin takipçiye sahip bulunuyor. 2024 yılında hakemlikten ihraç edilmesinin hemen ardından sosyal medya paylaşımlarına ağırlık veren eski hakem, platformun abonelik özelliğini devreye soktu.
Kısa sürede binlerce kişiye ulaşan Karaarslan, şu anda 25 bin 600 aboneye sahip. Her bir abonesinden aylık 79,90 lira ücret alan isim, bu sayede sadece aboneliklerden yaklaşık 2 milyon 45 bin lira gelir sağlıyor.
Karaarslan’ın sosyal medya stratejisi, takipçileriyle doğrudan ve samimi bir bağ kurmasına dayanıyor. Paylaşımları hem kişisel hem de motive edici içerikler barındırıyor.
Abonelik sistemi sayesinde sadık bir kitle oluşturan eski hakem, bu modelle birçok meslektaşına da ilham kaynağı oluyor. Gelirinin tamamının şeffaf bir şekilde aboneliklerden geldiği belirtilirken, bu başarı futbol camiasında da geniş yankı uyandırıyor.
İhraç Kararının Ardındaki İddialar
Elif Karaarslan’ın hakemlik kariyeri, hakem gözlemcisi Orhan Erdemir ile ilişki yaşadıkları iddiasıyla noktalandı. Türkiye Futbol Federasyonu, bu iddialar üzerine ikiliyi lisanslarından ihraç etme kararı aldı.
Karaarslan ise olayla ilgili yaptığı açıklamada görüntülerin kendisine ait olmadığını vurguladı. Konuya dair resmi açıklamalarda federasyonun disiplin süreci işletildiği kaydedildi.
Cesaret Çağrısı ve Gelecek Hedefleri
Karaarslan, ihraç kararının ardından sessiz kalmadı. Kamuoyuna yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
“Bugün haksızlığa karşı susanlar, yarın bir gün benzer bir haksızlığa maruz bırakılacak olan yine sizlersiniz. Korkunun ecele faydası yok. Cesur olun biraz. Siz böyle olmaya devam ettikçe isteyen istediği gibi hakemlikle, hakemlerle oynar zaten.”
Karaarslan, hakemlikteki ayrılığını bir son değil, yeni başlangıç olarak değerlendirdiğini her fırsatta dile getiriyor.
Sosyal medyadaki yükselişiyle gençlere ve kadın sporculara ilham veren isim, kariyerindeki bu dönüşümü başarı hikayesine dönüştürdü.
Aylık 2 milyon liralık kazancıyla gündemde kalan eski hakem, gelecek dönemde yeni projelerle adını daha da duyurmayı hedefliyor.