Sözcü'den Veli Toprak'ın haberine göre, AK Partili milletvekillerinin “Erdoğan’a dokunmak ibadet”, “İkinci peygamber gibidir”, “Allah’ın tüm vasıflarını üzerinde toplayan bir lider” sözlerinden sonra AKP’li Fatma Öncü de TBMM kürsüsünde Erdoğan’a övgü yağdırdı.

Engelli vatandaşlarla ilgili araştırma önergesi görüşüldüğü sırada Öncü “Birçoğunuzun hayal bile edemeyeceği dünyanın en iyi ülkelerinden biriyiz ama bunu kime borçluyuz biliyor musunuz? Akıl, vicdan, insan onuruna saygı duyan Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a borçluyuz minnettarım’’ dedi.

“O OLMAZSA OLMAYACAK MI BU MEMLEKET’’

AK Partili Fatma Öncü'ye tepki gösteren CHP’li Gökhan Günaydın “O olmazsa olmayacak mı bu memleket’’ derken, Öncü “O olmazsa olmaz’’ dedi. Günaydın'ın cevabı “Allah akıl fikir versin’’ oldu.

CHP’li Aliye Ersever'in “Niye olmaz?’’ niye olmaz sözlerine Öncü “Dünya lideri, saygı duyun hocam’’ ifadeleriyle yanıt verdi.

Günaydın, AK Partili Fatma Öncü'ye “Biraz dik durun, biraz onurlu durun. Hayatınızı bir kişiye bağlamışsınız” diye laf atarken Öncü “Sizde yok diye üzülmeyin’’ dedi. CHP’li Yüksel Taşkın da “Siz ne işe yarıyorsunuz?’’ diye sordu.

Öte yandan, Nisan 2026 itibarıyla Türkiye'de dört kişilik bir ailenin açlık sınırı 34.587 TL'ye, yoksulluk sınırı ise 100.000 TL'nin üzerine yükseldi. 28 bin 75 TL olan asgari ücretin bu rakamların altında kalmasıyla, hanelerin büyük bir kısmının gıda ve temel ihtiyaçlarını karşılamakta zorlandığını ve yoksulluk riski altında olduğunu hatırlatan vatandaşlar 'etkili ekonomik çözüm' için yetkililere seslenmeye devam ediyor.