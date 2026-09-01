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Kaynak: Haber Merkezi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanghay İşbirliği Teşkilatı Zirvesi’nde yaptığı konuşmada Türkiye’nin bölgesel ve küresel gelişmelere ilişkin yaklaşımını değerlendirdi.

Türkiye’nin çevresinde yaşanan çatışmaların diyalog ve diplomasi yoluyla çözülmesi için sorumluluk aldığını belirten Erdoğan, “Bölgemizle birlikte tüm dünyada barış için, huzur ve istikrar için çalışmaya devam ediyoruz” dedi.

Erdoğan, Şanghay İşbirliği Teşkilatı’nın yalnızca barış ve istikrarın sağlanmasında değil, halkların refahı açısından önem taşıyan ulaştırma ve enerji alanlarında da etkin bir rol üstlenebileceğini söyledi.

Ulaştırma koridorları ve enerji arzı vurgusu

Türkiye’nin Teşkilat coğrafyasının Batı pazarlarına erişiminde önemli bir konuma sahip olduğunu belirten Erdoğan, özellikle enerji koridorlarının çeşitlendirilmesi ve jeopolitik risklerin yönetilmesinde Türkiye’nin kritik rolünün altını çizdi.

Erdoğan, kesintisiz ve güvenli ulaştırma koridorlarının tesis edilmesinin yanı sıra enerji arzı güvenliğinin de bölgesel iş birliği açısından büyük önem taşıdığını ifade etti.

ORTA KORİDOR İÇİN İŞ BİRLİĞİ MESAJI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında Hazar Geçişli Orta Koridor Girişimi ile “Kuşak ve Yol Girişimi”nin uyumlu hale getirilmesi gerektiğini belirtti.

Türkiye’nin bu kapsamda Şanghay İşbirliği Teşkilatı bünyesindeki iş birliğine büyük önem verdiğini dile getiren Erdoğan, ulaştırma ve ticaret yollarının geliştirilmesinin bölge ülkeleri açısından önemli fırsatlar oluşturabileceğine işaret etti.

“YÜKSELEN BİR YILDIZ” OLARAK NİTELENDİRDİ

Erdoğan, Türkiye’nin Şanghay İşbirliği Teşkilatı ile ilişkilerini her alanda geliştirme iradesini de vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının sonunda Şanghay İşbirliği Teşkilatı için “Yükselen bir yıldız” ifadesini kullanarak, “Her alanda iş birliğimizi ilerletmenin gayreti içinde olacağız” mesajını verdi.