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Kaynak: Haber Merkezi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da yürütülen kentsel dönüşüm çalışmalarına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. İstanbul'u kentsel dönüşüm seferberliğinin merkezi olarak gördüklerini belirten Erdoğan, çalışmaların hızlandırılacağını söyledi.

Yerel yönetimlere yönelik eleştirilerde bulunan Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"Mahalli idareler seviyesinde sergilenen umursamazlığa rağmen kentsel dönüşüm seferberliğimizi hızlandırmakta kararlıyız. Fatih'in emaneti İstanbul'umuzu bu kentsel dönüşüm seferberliğinin adeta başkenti olarak görüyoruz."

İSTANBUL'DA 1 MİLYONU AŞKIN BAĞIMSIZ BÖLÜM DÖNÜŞTÜRÜLDÜ

Türkiye'deki her iki kentsel dönüşümden birinin İstanbul'da gerçekleştirildiğini belirten Erdoğan, 2012 yılından bu yana yapılan çalışmalara ilişkin verileri paylaştı.

Erdoğan'ın açıklamasına göre İstanbul'da bugüne kadar 1 milyon 298 bin bağımsız bölüm dönüşüm kapsamına alındı. Bunların 1 milyon 7 bininin dönüşümü tamamlanırken 291 bin bağımsız bölümde çalışmalar devam ediyor.

Erdoğan, yaklaşık 5 milyon vatandaşın güvenli konutlara kavuşturulduğunu ifade etti.

YARISI BİZDEN KAMPANYASI 2027'YE KADAR UZATILDI

İstanbul'a özel başlatılan Yarısı Bizden kampanyasına da değinen Erdoğan, bugüne kadar 544 bin 564 bağımsız bölümün kampanya kapsamında dönüşüme alındığını açıkladı.

Daha fazla vatandaşın desteklerden yararlanabilmesi amacıyla kampanyanın süresinin 31 Aralık 2027'ye kadar uzatıldığını duyurdu.

KONUT VE İŞ YERLERİ İÇİN DESTEK TUTARLARI AÇIKLANDI

Erdoğan, mevcut destek programı kapsamında konut sahiplerine sağlanan yardımları şöyle sıraladı:

875 bin TL hibe

875 bin TL kredi

125 bin TL taşınma desteği

İş yeri sahipleri için ise 437 bin 500 TL hibe, 437 bin 500 TL kredi ve 125 bin TL taşınma desteği sağlandığını belirtti.

ERDOĞAN'DAN İSTANBULLULARA ÇAĞRI

Kentsel dönüşüm konusunda vatandaşlara seslenen Erdoğan, çalışmaların ertelenmemesi gerektiğini vurguladı.

Erdoğan, "Lütfen kentsel dönüşüm konusunda atılacak adımları ertelemeyin. Komşularınızla uzlaşmak, gerekli işlemleri başlatmak, güvenli bir yuvaya kavuşmak için bugünden harekete geçin" dedi.

BELEDİYELERE KENTSEL DÖNÜŞÜM ÇAĞRISI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, siyasi parti ayrımı gözetmeksizin bütün belediyelerin kentsel dönüşüm çalışmalarına destek vermesi gerektiğini ifade etti.

Hükümetin İstanbul'un dönüşümü için tüm imkanlarını kullandığını belirten Erdoğan, belediye başkanlarını da kentsel dönüşüm projelerine ağırlık vermeye davet etti.