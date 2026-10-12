Kaynak: Haber Merkezi

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'a, Özgür Özel'in kendisine yönelik açıklamaları soruldu. Tugay, söz konusu değerlendirmelere doğrudan karşılık vermek istemediğini belirterek dikkat çeken bir mesaj verdi.

"KEM SÖZ SAHİBİNE AİTTİR"

Özel'in eski genel başkanı olduğunu hatırlatan Tugay, şu ifadeleri kullandı:

"Bunlarla ilgili kendisine karşılık verecek bir yorum yapmak istemem. Kendisi eski genel başkanımdır. Sadece kem söz sahibine aittir. Ben daha öte bir şey demeyeyim."

Tugay, açıklamasıyla tartışmayı daha fazla sürdürmek istemediğini ifade etti.