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Kaynak: Haber Merkezi

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, hakkında soruşturma dahi başlatılmayan Fatma Betül Sayan Kaya'nın ismini vermeden, "Mikropları bertaraf edeceğiz" dedi. "Tayyip Erdoğan da dava arkadaşları da gereğini yapacaktır" ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın fon vurgunu sürecine ilişkin yaptığı açıklama şöyle:

AK Parti, vicdan, ahlak ve ilke üzerine kurulu bir harekettir. Partimize sızmaya çalışan mikrobu bertaraf etmeyi başardık. Vicdandan taviz vermeden, nefis muhasebesinden vazgeçmeden yolumuza devam edeceğiz.

Dedikodular, iftiralar, iddia ve senaryolar karşısında Tayyip erdoğan da dava arkadaşları da gerekeni yapacaktır. Tayyip Erdoğan, muhalefet ve medyadaki kalemşötlerin rüzgarıyla iş yapacak bir lider değildir. Harekat planımız hazırdır. İdari ve siyasi olarak gerekeni yapacağız.