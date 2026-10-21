Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti grup toplantısında konuştu. Konuşmasında fon krizine geniş yer ayıran Erdoğan, yatırımcıların mağduriyetlerinin giderilmesi için yürütülen çalışmaları açıkladı. Sürecin üç ayrı başlık altında ele alındığını belirten Erdoğan, ödemelerin hızlandırılacağını ve manipülasyon yoluyla haksız kazanç elde edenlerin yargı önünde hesap vermesi gerektiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından önemli başlıklar şöyle;

-Bizim siyasetimizin pusuları bellidir. 86 milyonun birliği, dirliği ve huzurunun her şart altında korunmasıdır.

'NAMUSLU İNSANLARA MESNETSİZ ŞEKİLDE YOLSUZLUK İTHAMINDA BULUNMAK SUÇTUR'

-(Fon tartışmaları) Milletin malına el uzatmak ne kadar büyük bir suçsa, aynı şekilde namuslu insanlara mesnetsiz şekilde yolsuzluk ithamında bulunmak da o kadar büyük bir suçtur.

-Selde zarara uğrayanlar için gerekli çalışmaları yapıyoruz.

-MİT'in gizli kahramanlarını yürekten tebrik ediyorum.

"FON MESELESİNİ ÜÇ FARKLI KATEGORİDE TAKİP EDİYORUZ"

-Milletimizin gündemini meşgul eden fon meselesini üç farklı kategoride takip ediyoruz. Gerekli tasfiyeler yapılmıştır. İlk yapmak istediğimiz fonlardaki yatırımcıların ödemelerini vermektir.

-İkinci aşama hukuk ve ahlak dışı yöntemlerle haksız ve fahiş kazanç elde edenlerden yargı önünde hesap sorulmasıdır.

-Üçüncü aşama benzer bir sorunla karşılaşmamak için alınması gerekli tedbirlerdir. Talimatımız doğrultusunda kurumsal, bireysel her türlü adım atılacaktır.

-Sadece 455 bin yatırımcıyı değil, aileleri de etkileyen bu meseleyi ciddiyetle ele alıyoruzç Muhalefetin ne dediği değil, ne yaptığı önemli Meseleyi istismar etmesi umrumuzda değil.

"SORGULAYAN, ELEŞTİREN BİR TABANIMIZ VAR"

-Biz konunun kendi tabanımız tarafından takip edildiğini biliyoruz. Ne mutlu bize ki sorgulayan, eleştiren bir tabanımız var. Yanlışa yanlış diyen bir seçmenimiz var. Bizi bugünlere getiren bu tabanımızdır. Eleştirilere kulak vermeye devam edeceğiz.

-Vatandaşlarımız fırsatçılara fırsat vermesin. Sosyal medya üzerinden eleştirenlere karşı dikkatli olsunlar.