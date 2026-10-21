Kaynak: DHA

ABD Başkanı Donald Trump, Oval Ofis'te basın toplantısı düzenlendi. Toplantının ardından gündeme ilişkin açıklamalar yaptı. İran ile savaşın çok yakında biteceğini anlatan Trump, "Petrol fiyatları yakın zamanda düşecek ve herkes memnun olacak. İstesek şu anda oradan çekilebiliriz ve harika bir iş çıkarmış olurduk, ancak bu durum benim için yeterli değil" diye konuştu.

FRANSA'DAKİ EYLEMLERLE İLGİLİ KONUŞTU

Fransa’da yaşanan son gelişmeleri değerlendiren eski ABD Başkanı Donald Trump, ülkedeki huzursuzluğun temelinde göçmen krizinin yattığını savundu. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’u bu konuda defalarca uyardığını dile getiren Trump, dünyanın dört bir yanından Fransa ve Avrupa geneline yönelen kontrolsüz göç dalgasının ciddi riskler barındırdığına dikkat çekti.

Trump, "Fransa’daki olaylar eğitimle ilgili değil, göçmenlerle ilgili. Macron'un ülke sınırlarını çok önceden kapatması gerekiyordu. Olayların ‘ayaklanma’ olarak tanımlanmasını yetersiz buluyorum. Fransa’da hiç böyle bir şey görmemiştim. Bu küçük bir ayaklanma değil, tam anlamıyla bir devrim gibi. Avrupa'daki göçmenler bulundukları ülkelerden çıkarılmalı aksi durumda Avrupa Birliği diye bir şey kalmayacak" şeklinde konuştu.

'MOSKOVA ANLAŞMAYA İSTEKLİ'

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya ile Ukrayna arasında devam eden savaşa ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu. Çatışmaların bir an önce sonlandırılması ve tarafların uzlaşmaya varması gerektiğini vurgulayan Trump, Moskova yönetiminin masaya oturma ve bir anlaşmaya varma konusunda daha istekli bir tutum sergilediğini iddia etti.

Trump, "Zelenskiy'nin artık bir anlaşma yapmasını istiyoruz. İki yıl önce Oval Ofis'te yaptığımız sohbet sırasında bir anlaşma yapabilirdi. Ukrayna'ya bu zamana kadar çok yardım ettim ama artık bu savaşı sona erdirip o gençlerin öldürülmesini engelleme zamanı geldi. Zelenskiy'nin savaşı sona erdirmek için adım atmaması halinde gidişat daha kötü olacak. ABD, Ukrayna için bir servet harcadı, Avrupa da bir servet harcadı. Avrupa şu anda bundan bıkmış durumda" dedi.

Rusya'nın Ukrayna'ya kıyasla ‘bir dev’ olduğunu vurgulayan Trump, "Bence Rusya bu işi artık halletmek istiyor"diye konuştu.